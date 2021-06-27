衝關島打疫苗！關島旅遊局長：3架台灣包機7月起飛　人數破500人

▲關島政府先前透露，包機會在7月6日、10日、14日自台灣起飛。（圖／ETtoday資料照）

記者詹雅婷／綜合報導

關島觀光局開放外國旅客入境打疫苗，關島旅遊局局長古提瑞茲（Carl Gutierrez）22日透露，7月至少會有3架包機自台灣起飛，載超過500人到訪關島觀光，並在旅遊期間接種疫苗。

關島媒體《關島每日郵報》（The Guam Daily Post）23日報導，這是自疫情爆發以來的首批到訪關島的旅遊包機，預計6日、10日、14日自台灣起飛，每架載約170名旅客，相關業者為鳳凰旅行社（Phoenix Travel）及長榮航空（Eva Air）。

上述計畫為關島政府推出的疫苗支援企劃AIR V&V（Vaccines & Vacation）。古提瑞茲受訪時透露，由於這項疫苗旅遊計畫反應佳，未來預計會有關島觀光客主要來源國日本及南韓的遊客，菲律賓的包機計畫現正協調討論中。

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