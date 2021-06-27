政院勸阻工商團體捐疫苗　江啟臣：難道行善還要得到政府特許？

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國內疫苗短缺，傳出國民黨擬透過工商協進會捐250萬劑BNT疫苗，卻遭行政院副院長沈榮津致電喊卡。國民黨主席江啟臣27日表示令人遺憾，質疑難道行善也要經政府特許？他更痛批，當民間團體要捐疫苗，指揮中心先讓他們碰軟釘子，再由總統出來開綠燈授權，這場黑白臉唱雙簧的封建大戲，令人看了覺得很噁心。

江啟臣表示，疫苗是救人的事，一開始國民黨就表示會竭盡所能協助，黨內成立了疫苗對策委員會，積極努力跟各方接觸，其中包括民間團體、工商企業界等，大家集思廣益希望能趕快促成，讓民眾友疫苗可以施打。

「過程中國民黨其實沒必要一定要站在第一線，大家也不希望拿來被政治操作。」江啟臣表示，國民黨一直在幕後協助溝通協調，工商團體也非常務實、低調、積極，大家的目的都是要幫人民找到足夠安全的疫苗。

江啟臣說，很遺憾最後還是被政院勸阻，勸阻的不光是各界善意，更是阻擋人民活命的機會，他再次呼籲蔡政府開大門、納善意，不要再阻擋慈濟等團體購買或捐贈疫苗，希望能比照郭台銘、台積電得到政府授權，「不要讓行善變成要得到政府的特許才能進行。」

江啟臣痛批，指揮中心先讓這些團體碰軟釘子，再由總統出來開綠燈授權，令人覺得是在演一場黑白臉唱雙簧的封建大戲，行善變成要得到政府特許，大家看了會覺得很噁心，他強調，台灣人民已經非常辛苦，政府難道不能苦民所苦，接受不同的善意，讓所有的善心力量都能充分展現，這才是真的同島一命，希望蔡政府能體會到民間的善心，趕快取得疫苗。