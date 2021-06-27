金正恩暴瘦消雙下巴！北韓居民見「憔悴模樣」心痛落淚：無法接受

▲金正恩6月以來主持一連串會議，與過去相比消瘦的身材、憔悴的神情，教人民表示心痛。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人、朝鮮勞動黨總書記金正恩神隱近1個月，在6月出席主持政治局會議時，卻被發現身材突然暴瘦，不僅手上的瑞士萬國名錶錶帶繫得更緊，甚至臉部、下巴肉也削瘦一大圈，如此憔悴疲累的模樣，讓北韓當地居民心痛哭喊，表示不能接受。

北韓官媒《朝鮮中央電視台》於25日採訪觀賞國務委員會演奏團，某居民便向媒體透露，「看到敬愛的總書記同志（金正恩）消瘦憔悴的模樣，人民最感到心痛，每個人都情不自禁地掉下眼淚！」

據悉，金正恩本月15至18日主持中央委員會權原會議，在官媒公開相片時，被發現近期的模樣與數個月前相比，明顯感覺到瘦了一大圈。有人推測，金正恩可能在5月神隱時，便執行減重計畫。對此，南韓統一部也表示，目前沒有任何證據或異常的動向顯示金正恩身體健康出現狀況。

▲從金正恩手腕配戴的瑞士名錶，可以觀察其體重可能正在逐漸減輕。（圖／翻攝自NK News）

另外，美國專門分析北韓時事的媒體《NK News》比對金正恩於去年11月、今年3月、6月的相片，發現金正恩體重明顯下降，且手腕的粗度逐漸變細，而其配戴的瑞士Iwc萬國錶的錶帶，也被發現繫得越來越緊。

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