文在寅睽違4年登《時代雜誌》！狂誇讚金正恩　慘遭打臉：殘忍弒兄

▲文在寅登上《時代雜誌》7月號封面。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅任期倒數最後一年，如今睽違4年再度登上《時代雜誌》封面，他接受專訪時坦承時間所剩不多，自從越南河內川金會談破局後，韓半島（朝鮮半島）的和平隨時處於破裂危機。不過他也在專訪時稱讚北韓（朝鮮）最高領導人金正恩，表示其性格率直、且有決斷能力。

根據《韓聯社》報導，文在寅於2017年5月當選總統時登上時代雜誌後，睽違4年2個多月再度登上時代雜誌7月號的封面，他在本月9號在青瓦台本館辦公室內拍攝封面照片，同時進行視訊專訪，該篇專訪在網站上以「南韓總統文在寅在拯救祖國上所踏出的最後一步」為標題刊出。

該篇專訪詳細介紹文在寅當選南韓總統後，兩韓從原本的緊張關係，進展至2018年3度召開兩韓元首峰會，直到2019年川金會談判破局後，南北韓、美朝關係又降回冰點的過程。

談到北韓最高領導人、朝鮮勞動黨總書記金正恩時，文在寅表示高度讚賞，「金正恩是位個性非常率直、充滿意欲的領導人，展現出擁有高度決斷能力的一面，而且他在國際事務上的感覺十分敏銳。」

文在寅專訪中提到，金正恩曾說過不希望下一代的子女背負核武重擔，這顯示金正恩對於實現北韓居民和平的慾望相當大。

不過時代雜誌卻也在專訪內打臉文在寅的說法，文章明白指出金正恩曾弒殺同父異母的胞兄金正男、姑丈張成澤，且還對北韓居民長期實施高壓統治，並以殘忍暴力的拷問手段壓制輿論。

另外，曾在盧武鉉總統時期擔任統一部長的李鍾奭（이종석）於今（26）日參加第16屆濟州論壇「對於北韓的理解：政治、經濟、社會」座談會時，稱金正恩擁有絕對專制君主的特性、同時兼備現代社會企業CEO的資質。

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