　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓造船廠危險氣體外洩！2男廁所吸入硫化氫、氨...1死1重傷

▲▼南韓釜山某造船廠廁所傳出硫化氫外洩，造成１人死亡、１人重傷。（圖／釜山消防本部）

▲南韓釜山某造船廠廁所傳出硫化氫外洩，造成１人死亡、１人重傷。（圖／釜山消防本部）

記者羅翊宬／編譯

南韓釜山某造船廠的廁所傳出硫化氫、氨外洩事故，造成1人死亡、1人重傷。據悉，硫化氫能傳出腐爛雞蛋的惡臭，屬於無色的惡臭氣體，只要人體吸入就可能造成窒息死亡；而氨也屬於有害氣體，只要在狹小的空間內吸入，也可能會失去意識。

根據《韓聯社》報導，釜山消防災難安全本部與警方表示，釜山市沙下區某造船廠辦公室旁的1層樓廁所，於今（26）日上午11時4分傳出2名男性吸入硫化氫、氨等氣體後倒臥在地，救難隊員到場後發現2人心跳已停止，緊急將之送醫。

不過，48歲的男子送醫後仍宣告不治，而另名27歲的男子則重傷，未從險境中脫離。警察與消防隊員研判，2人可能在1樓廁所吸入不慎外洩的硫化氫與氨。

警消於上午11時38分在廁所空氣出測出濃度56ppm的氨，於中午12時3分右側出濃度250ppm的硫化氫。

其實這並非釜山當地首起的危險氣體外洩事故！2018年時某廢水處理業發現硫化氫外洩，造成3名勞工死亡、1人失去意識；2019年7月水營區廣安里海水浴場附近的公共廁所也發生，一名女高中生吸入硫化氫後死亡的事故。

►韓物流中心「連燒5天」熄滅！超扯起火原因曝 竟未啟動自動灑水器

防疫激推！　大同10人份星河銀電鍋下殺

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
搶到3台血氧機！一夾「女兒小綿羊」測出88　人夫臉垮：下地獄
陳其邁想了一天的殘劑！她跑診所撲空　預約成功也被取消
Delta傳播力超強「同空間15秒恐感染」　專家憂2不足現況
WHO封Delta為「最強變種」　攻陷全球85國！還會再進化
屏東司機染Delta　母親「打過AZ竟確診」原因曝
快訊／Delta病毒強襲！　澳洲雪梨緊急宣布「封城14天」
屏東升準四級？會影響三級延長？　陳時中給答案

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

變種再進化「Delta+病毒」擴散12國！印度累計51例　傳播力恐更強

邁阿密40年老公寓崩塌！州長急尋崩塌原因　2關鍵爆熱議

疫苗難擋Delta社區傳播！WHO：打完2劑不代表安全「還是要戴口罩」

母極度害怕染疫死！猛刺女兒14刀再插她肩上　「以免沒人照顧她」

快訊／Delta病毒強襲！　澳洲雪梨緊急宣布「封城14天」

南韓造船廠危險氣體外洩！2男廁所吸入硫化氫、氨...1死1重傷

3000隻海獅佔領海灘！漁民鏡頭前抱怨「牠下秒破門抗議」

加州再解封！迪士尼宣布「已接種疫苗員工」戶外可不戴口罩

北韓寧邊核設施持續運作！火力發電廠啟動3個月　估計持有40公斤鈽

對變種病毒防護力93%！　美國Novavax證實：台灣透過COVAX爭取疫苗

幾點了！老婆玩具槍連打晚歸男 老公嚇到跳腳急關門：等一下啦

女乘客不戴口罩怒嗆「要我怎樣」　司機好心規勸...拒載反被告恐嚇

成功率95%！嗅汗液抓無症狀者　泰國訓練「拉布拉多犬」助篩檢

靈魂互換！男明星Ｘ女記者為內衣吵翻　梁潔著迷張新成腹肌...見到偶像淪陷了

男子路中打籃球...還自裝籃球框　騎士路過還被嗆「我不能玩嗎！」

女駕駛上車疑「誤踩油門」暴衝　猛撞倒警衛室...保全骨折受傷！

超整齊！爸挑戰7哈士奇「排排睡」　複製貼上畫面笑翻網：好有秩序XD

張晨光「想到女兒嫁人了」秒落淚　神演技網驚呼：連背影都有戲！

樓上洗衣家中馬桶「口吐白沫」　淹滿浴室...網驚：可樂+曼陀珠？

三級警戒延長！老爸出妙招解悶　經營「居家釣蝦場」小孩嗨翻～

變種再進化「Delta+病毒」擴散12國！印度累計51例　傳播力恐更強

邁阿密40年老公寓崩塌！州長急尋崩塌原因　2關鍵爆熱議

疫苗難擋Delta社區傳播！WHO：打完2劑不代表安全「還是要戴口罩」

母極度害怕染疫死！猛刺女兒14刀再插她肩上　「以免沒人照顧她」

快訊／Delta病毒強襲！　澳洲雪梨緊急宣布「封城14天」

南韓造船廠危險氣體外洩！2男廁所吸入硫化氫、氨...1死1重傷

3000隻海獅佔領海灘！漁民鏡頭前抱怨「牠下秒破門抗議」

加州再解封！迪士尼宣布「已接種疫苗員工」戶外可不戴口罩

北韓寧邊核設施持續運作！火力發電廠啟動3個月　估計持有40公斤鈽

對變種病毒防護力93%！　美國Novavax證實：台灣透過COVAX爭取疫苗

共機沉寂5天再擾台　運8反潛機遭空軍驅離

變種再進化「Delta+病毒」擴散12國！印度累計51例　傳播力恐更強

嘉義市「美甲美睫」營業禁令取消　搭配8措施：實聯制、梅花座...

一起床被簡訊塞爆「我要給妳錢」　賈永婕笑了：你們冷靜點

女星師大夜市擺攤「月入20萬竟遭排擠」　慘罹尿道炎...又被房東趕

政府官員、教師優先打疫苗！楊照批「世界奇觀」：政府黑箱作業

香港：完成疫苗接種入境者「只要隔離7天」　第一階段30日上路

WINNER姜昇潤現身《VOICE4》演粉絲！見男神驚呼：是電視上藝人欸

完整足跡在他們手上！民眾撞見「躲得遠遠的」　每20分鐘休息1次

快訊／陳其邁想了一天的殘劑！她跑診所撲空　預約成功也被取消

驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」　影片瘋傳...胸前神祕刺青網狂猜

國際熱門新聞

立陶宛人沒你想得好！當地人：幹嘛送疫苗？

染疫遭排擠！22歲男持槍屠殺全村33人

巨乳女「刺殺渣男」還直播　網卻狂看奶

囚犯「帶女回牢激戰」上演SOD　香艷床照曝

他花500多塊買加密貨幣一夜變30兆

Delta強襲　雪梨宣布「封城14天」

家樂福要賣台灣門市　業者回應了

疫苗打下去「是空的」！　護理師一看嚇傻

Novavax證實：台灣透過COVAX爭取疫苗

慎入！20歲女手捧「切斷陰莖」坐路邊

才剛除罩10天又爆疫情　以色列重頒口罩令

140次異象！　美UFO報告「不排除外星科技」

WHO封Delta為最強變種！攻陷全球85國

她遭虐25年「開槍殺夫」聽判決當場昏厥

更多熱門

相關新聞

北韓寧邊核設施持續運作！估持40公斤鈽

北韓寧邊核設施持續運作！估持40公斤鈽

美國拜登政府不斷尋求透過外交途徑，重啟與北韓之間的對話，促成北韓達成無核化的目標；北韓（朝鮮）最高領導人金正恩近日在全員會議上回應，表示已同時做好與美國進行對話、對決的準備。對此，近日有商業衛星相片顯示，北韓寧邊核設施內的火力發電廠，從今年2月起便持續運作，且保有40公斤的鈽。

韓物流中心連燒5天！竟未啟動自動灑水器

韓物流中心連燒5天！竟未啟動自動灑水器

感謝日本捐台疫苗　旅日台灣人用美食回報

感謝日本捐台疫苗　旅日台灣人用美食回報

巨乳女「刺殺渣男」還直播　網卻狂看奶

巨乳女「刺殺渣男」還直播　網卻狂看奶

日本接種莫德納8成喊痛！韓AZ普遍發燒

日本接種莫德納8成喊痛！韓AZ普遍發燒

關鍵字：

日韓要聞南韓釜山造船廠廁所硫化氫

讀者迴響

熱門新聞

獨／威剛科技送員工到關島打疫苗

快訊／屏東確認本土Delta病毒個案「國內首見」

日月潭不會不見！　「上百台灣鯛」塞爆伊達邵社區

熊熊錄影遭騷擾「男星冒生理反應」

快訊／高雄女大生陳屍家中　房東「聞到異味」開門嚇傻

安卓用戶快檢查！8款APP竊個資偷錢

屏東驚現Delta變異株！「444快篩+212PCR」結果出爐

屏東驚見印度變異株！鄉民怕爆「南部GG了」

再增13死！今本土病例+78

大S媽聞「汪小菲帶妹喝酒」低調回應！

Delta變異株恐已蔓延全台！台大醫給中央1建議

百萬網紅直播走光！換衣玻璃反射「脫光光全被拍」

Delta變異株侵台　準4級讓屏東人挫咧等

快訊／真的試試看！張顯耀特權打疫苗　陳其邁深夜有動作

鴻品牛肉湯遭1星負評洗爆　鄉民出手幫補血

更多

最夯影音

更多
幾點了！老婆玩具槍連打晚歸男 老公嚇到跳腳急關門：等一下啦

幾點了！老婆玩具槍連打晚歸男 老公嚇到跳腳急關門：等一下啦
女乘客不戴口罩怒嗆「要我怎樣」　司機好心規勸...拒載反被告恐嚇

女乘客不戴口罩怒嗆「要我怎樣」　司機好心規勸...拒載反被告恐嚇

成功率95%！嗅汗液抓無症狀者　泰國訓練「拉布拉多犬」助篩檢

成功率95%！嗅汗液抓無症狀者　泰國訓練「拉布拉多犬」助篩檢

靈魂互換！男明星Ｘ女記者為內衣吵翻　梁潔著迷張新成腹肌...見到偶像淪陷了

靈魂互換！男明星Ｘ女記者為內衣吵翻　梁潔著迷張新成腹肌...見到偶像淪陷了

男子路中打籃球...還自裝籃球框　騎士路過還被嗆「我不能玩嗎！」

男子路中打籃球...還自裝籃球框　騎士路過還被嗆「我不能玩嗎！」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面