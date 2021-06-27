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4縣市委託民間買BNT傳北市加入又退出　南投副縣長：一定有政治因素

▲▼南投縣副縣長陳正昇說明北農專案。（圖／翻攝自YouTube／南投縣政府）

▲南投縣副縣長陳正昇對於4縣市聯合採購疫苗一事表示，有聽聞台北市想加入又退出，「一定有政治因素」。（圖／翻攝自YouTube／南投縣政府）

記者蔡佩旻、高堂堯、林冠吟／綜合報導

指揮中心上月28日公開地方政府與民間企業申請疫苗專案輸入流程後，雲林縣長張麗善25日表示，已聯合花蓮、南投和台東委託盛弘醫藥代為採購BNT疫苗，24日上午已正式遞出申請。不過南投縣副縣長陳正昇卻指出，有聽聞台北也想加入但又退出，讓他直言「一定有政治因素」，因為中央始終不樂見地方政府自購疫苗，更坦言「被卡」的機率很大，不過仍會為了縣民的健康努力到最後一刻。

張麗善指出，指揮中心上月28日公布「地方政府或企業申請Conid-19疫苗專案輸入流程」後，雲林縣便已在公告的隔日做好前置作業，與花蓮、台東與南投一同委託盛弘醫藥採買疫苗，盛弘醫藥也在6月24日上午正式向食藥署遞件申請，將購買500萬劑的BNT疫苗。

▲▼ 輝瑞/BNT疫苗及莫德納疫苗。（圖／路透）

▲陳正昇直言，他認為中央不樂見地方政府自採購疫苗，因為地方政府比民間單位「難掌控」。（圖／路透）

不過南投縣副縣長陳正昇卻透露，南投縣委託盛弘醫藥購買80萬劑的BNT疫苗，正式行文已超過1周，至今仍無聲無息，先前更曾聽聞，除花蓮和台東外，台北市也想加入「團購」，不過最後卻又退出，讓他直言「一定有政治因素」。

陳正昇表示，他認為中央始終都不樂見地方政府自購疫苗，地方政府也不像永齡基金會或台積電等民間單位那麼好掌控，相對較為難控，也因此讓此案「被卡」的機會很大，不過南投縣仍會為了縣民的健康努力到最後一刻。

雲林縣原本委託正昌榮生技採購疫苗，最後卻委託盛弘醫藥購買，對於其中的轉折，張麗善解釋，當時委託正昌榮生技就有明講會「多重管道」，不排斥任何廠商的合作機會，在得知永齡基金會選擇購買BNT疫苗後，希望透過與其他縣市共同採購增加採購數，以增加談判籌買，最後委託盛弘醫藥代為採購。

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