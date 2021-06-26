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「屏東2村升到準四級？會影響三級警戒延長？」　陳時中給答案

▲▼陳時中。（圖／YouTube／衛生福利部疾病管制署）

▲「屏東2村是否會升四級警戒？」陳時中給出回應。（圖／YouTube／衛生福利部疾病管制署）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站昨（25）日報導《Delta病毒攻破台灣！網曝「恐怖1數據」狂喊：拜託屏東4級封城》，「印度Delta變異株」入侵台灣，讓許多人相當擔憂，稍早指揮中心記者會上，指揮官陳時中更宣布，屏東本土病例確認感染Delta印度變種病毒。就有記者詢問「屏東2村是否會升四級（警戒）？」陳時中則給出回應。

有記者在發問環節指出，目前感染Delta變種病毒的確診案例集中在屏東枋山2個村鄰，分別是「楓港」及「善餘」，就跟指揮中心確認「屏東2村會提升到準四級或是升四級嗎？是否會影響到三級警戒延長？」

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對此，陳時中強調，現在都在努力控制的情況，所以目前有相關地點停業措施（包括超商、超市、餐飲業、傳統市場等等），還有其他應變方案，「沒有所謂什麼準四級、四級，就是在三級以內加強管理、擴大匡列、積極篩檢，希望把疫情控制住。」

指揮中心今表示，屏東一對從秘魯返台確診祖孫，證實感染印度變種Delta病毒，經過進一步調查與其有接觸的屏東計程車司機等7名本土群聚個案進行基因定序，結果確認國內首度出現本土Delta確定病例。

指揮中心指出，有關屏東COVID-19 Delta印度變異株群聚及其相關感染事件，目前累計12例確定病例，其中6例經基因定序後，均為Delta印度變異株，分別為秘魯境外移入確診祖孫2人（案13332、13333）及案14298、14407、14408、14409。

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