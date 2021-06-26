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不斷更新／疫苗殘劑怎麼打？「各縣市懶人包」措施辦法一次看

▲▼新北市政府為街友施打疫苗。（圖／記者許靖騏攝）

▲各縣市疫苗殘劑施打狀況。（圖／記者許靖騏攝）

記者陳羿妏、林冠吟／整理報導

指揮中心25日宣布，開放18歲以上的民眾施打「疫苗殘劑」，對此，《ETtoday新聞雲》整理，目前各縣市針對殘劑的應對措施，讓讀者一次了解。

北部地區：

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基隆市

1. 市長林右昌表示，基本上根本沒有那麼多殘劑可以施打，光是原本8、9、10類都不夠打，造成大家誤解，以為只要預約就可以打得到殘劑，造成地方困擾，市府會再把相關狀況向中央反映。

台北市

1. 優先開放給預約與中央已公布種類人員接種，若無法尋獲相關人員，非1到10類民眾也可開放登記，將授權醫師自行處理，不過接種同意書上須註明「剩餘劑量使用者」。

新北市

1. 開放本市27家醫院、29區衛生所及177家合約診所預約殘劑，每日最後一瓶過半殘劑，可供各醫療院所候補登記；登記對象開放第1至10類公費接種對象，及其他18歲以上接種對象，至於預估每日可施打對象，新北市府仍在估算當中。

桃園市

1. 由於目前仍難估算殘劑餘量，不過仍以原開放對象與候補名單為優先施打對象，剩下則開放18歲以上民眾向市內衛生所或合約醫療院登記。

新竹縣

1. 原則上疫苗殘劑由各醫療院所評估，醫護可依照當下狀況決定運用，同時也開放給18歲以上的民眾可登記，若有疫苗殘劑，才會通知民眾依序施打。

新竹市

1. 由於疫苗施打對象皆已造冊，且採主動通知，因此可即時掌握各站殘劑情形，若有殘劑市府會在時效內通知合格且於造冊名單內的施打對象，不會讓民眾額外預約

中部地區： 

苗栗縣

1. 依照中央殘劑處理原則辦理，有需要民眾可電洽各合約醫院與衛生所預約，若有非開放類別者接種須註明「殘餘劑量使用者」。

2. 接種單位公告疫苗接種作業開放候補名單登記，候補名單由接種單位建立，名單尚未開放給非開放類別上民眾與非公費接種對象。

台中市

1. 優先供開放7到10類人員施打，若無則開放給18歲以上民眾登記施打，並須註明為「剩餘劑量使用者」。

彰化縣

1. 殘劑保留公告1到6類已造冊卻仍未施打的對象（75歲以上長者、施打疫苗之75歲以上長者，年齡65歲以上之同住家屬、65歲以上民眾，領有重大傷病卡或多重慢性疾病者優先），不開放民眾預約

南投縣

1. 已開放接種對象須滿6人才可開瓶。

2. 若有殘劑開放18歲以上民眾向合約醫療院所預約登記，並註明「剩餘劑量使用者」。

雲林縣

1. 依照中央公布殘劑施打對象執行，開放18歲以上民眾施打，可在縣內28個合作醫療院所，以網路或電話預約登記。

2. 殘劑若不足一人份（0.5ml）須立即丟棄，不可混瓶。

南部地區：

嘉義縣

1. 疫苗殘劑由衛生所及各醫療院所開放民眾預約，依序通知施打，而相關預約名單與施打狀況，會公布在縣府網站及醫療院所公告。

嘉義市

1. 依中央公布疫苗施打順序接種，不開放民眾預約登記

台南市

1. 現階段AZ疫苗無殘劑問題，不開放民眾預約登記

2. 未來莫德納疫苗殘劑問題，也將依照中央公布疫苗施打順序接種，根據其施打點的距離遠近，來做優先施打的排序。

高雄市

1. 原則上以高風險族群為優先，至於殘劑是否會開放一般民眾登記？該如何登記？高雄市府表示預計會在26日公布完整措施辦法。

屏東縣

1. 並無殘劑，未考慮開放非6類或18歲以上民眾預約殘劑施打

東部地區：

宜蘭縣

1. 25日下午4時起，開放縣內12個衛生所電話預約，每通電話2人為限，每所150名，依電話順序建立候補名單。

2. 殘劑施打對象以中央公布優先施打名單、醫護人員同住家屬、非公費施打對象與18歲以上成人為原則。


花蓮縣

1. 7月3日，接種前30分鐘開放現場18歲以上民眾預約施打

2. 每日名額以7名為限（6正取、1候補），視當日殘劑數量施打，當日預約名單隔日作廢

3. 詳細施打地方縣府後續會在公告說明。

台東縣

1. 並無殘劑，也不會開放民眾預約施打殘劑

離島地區：

澎湖縣

1. 採預約制，殘劑量較少，若有已預約施打民眾未到場施打的狀況，會再通知符合接種資格對象遞補施打。

金門縣

1. 28日起，若有殘劑，開放18歲以上民眾衛福部金門醫院上所公告的Google表單上登記，將依填單順序通知接種。

連江縣

1. 依中央公布優先施打名單接種疫苗，若有殘劑將開放18歲以上，尚未在開放類別與名單中的一般民眾預約施打

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