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他憂染疫不敢回家「頻住多間旅店」仍中　交往複雜「足跡扯謊」

▲桃園市長鄭文燦26日表示，針對印度變種病毒已造成屏東群聚感染事件，他支持中央落實邊境保護重要政策，建議邊境管理需要高標準疫苗保護機場與機組人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市26日新增3名確診者個案，桃園市府下午召開防疫記者會說明相關事項。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、林冠吟／桃園報導

桃園今天（26日）新增3例，累計804人，桃園市政府也在下午召開防疫記者會，市長鄭文燦表示，新增個案中，1例為桃園國軍醫院（桃園龍潭804醫院）的延伸，1例為11日自日本返國後居家檢疫期間採檢陽性反應，另1位確診個案較為特殊，由於該名個案擔心染疫，不敢跟家人住，不斷地投宿旅館，後因身體不適到桃園醫院採檢確診，且無法清楚交代足跡，初步判斷應與交遊廣闊的指標個案13091有關。

衛生局局長王文彥表示，26日新增的3例中，1例為國軍醫院的延伸為案16647，曾與案14094為9病房洗腎患者接觸，於26日確診，國軍醫院群聚確診個案目前已累計有33例，其中有4例為外縣市個案。軍醫局也在26日進駐，成立指揮所，對於各項要求也更加嚴格，將紅區病患全數清空，15位確診者已全數移至本市其他院所繼續治療，至於門急診停止時間將會延長到2周左右的時間，待14天後再視情況逐步恢復院內機能，現階段僅保留慢性病處方簽領藥與遠端視訊看診。

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此外，王文彥也指出，國軍醫院內的員工將執行3天一採，已匡列居家隔離的員工將在21天，也就是14+7後，採檢確認為陰性反應才可以回院上班。國軍醫院也會嚴格執行進出口管制與篩檢，目前已篩檢含員工在內共約2200多次，由於有同一人採檢3到4次的情形，再加上員工為3天一採，洗腎病人每次洗腎前都須採檢，因此有重複採檢的狀況，多次採檢只希望此波疫情能夠平和落幕。

王文彥表示，另1位新增的確診個案較為特殊，案14590因一直自覺有狀況，不敢跟家人住，於是不斷投宿在各個旅館、旅社當中，直到日前因身體出現不適自行到桃園醫院採檢後確診。初步判定應與25日的案13091指標個案有關，該傳播鏈目前在一個家庭中已有7人確診，不過也由於案14590無法清楚交代其相關足跡，加上其交友較為複雜，查驗其表示有投住的旅社也有幾間經查後並無投宿的情形，因此會再請警政系統調閱相關軌跡，以釐清並匡列相關接觸史。

另新增的1名案14591為居家檢疫中採檢後確診，該名個案11日自日本返國，持有3日PCR陰性證明入境，居家隔離至25日，依規定於出關前一日進行採檢，於24日採檢確診。王文彥也透露，由於Delta病毒入侵台灣，為防堵病毒擴散，桃園又為國境城市，對於國外返台旅客於出關前採檢有其必要性，希望民眾可以配合。

▲▼桃園市26日公布確診者足跡與相關事項。（圖／桃園市政府提供）

▲▼桃園市26日公布確診者足跡與相關事項。（圖／桃園市政府提供）

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