離島班機大砍！他候補5天等不到機位回台　跪求總統：讓我回家

記者林名揚、林冠吟／金門報導

國內疫情仍未趨緩，金門縣為防堵疫情擴散，將離島班機減至一天3班，讓往返金門班機的機票一位難求，每天都有30多人在機場等待候補，26日的候補順序更直接來到70多號，就有一名古姓民眾連續5天到機場等待候補，還是補不上班機，回不了台，情緒激動突然下跪淚求總統蔡英文和衛福部長陳時中，希望讓他有班機可以飛回家。

▲金門班機驟減，有民眾候補5天等不到機位回家，崩潰下跪。（圖／記者林名揚翻攝）



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為防堵疫情擴散，金門縣縮減來往台灣本島的班機，一天僅剩3班，台北、台中、高雄各一班，也造成金門返台的班機一位難求，連日客滿的情形，不少民眾都是一早5點多就到機場，準時7點進入航空站登記候補名單，每日平均有30多位到尚義機場登記候補，26日候補號碼牌更直接發到70多號。就有一名古姓民眾連續5天每天一早5點多就來機場候補，還是補不上機位，讓他情緒崩潰，下跪淚求蔡英文總統、陳時中部長、金門縣長與立委幫幫他，他還有重要的事情要趕回家處理。

▲▼金門班機驟減，一天僅剩北中南三班，大批民眾清晨5點就到航空站等待候補。（圖／記者林名揚翻攝）



古姓民眾表示，26日清晨5點多他就拜託友人幫他候補，雖然候補拿到6號，算是相當前面，但26日飛往高雄的班機，乘客全數報到，一個機位也沒釋放，讓他欲哭無淚。

金門縣長楊鎮浯對此也回應，為了堅守金門淨土，縣府只能限制台金航班，降低人流移動風險，維持航空基本運能，還希望請鄉親們體諒，另針對有就醫、奔喪等緊急特殊需求鄉親，在提出相關文件後，也可以撥打1999專線，縣府將會跟航空公司溝通，提供優先候補的服務，月餘以來已完成50餘件。