怕Delta病毒「透過老鼠傳播」　廣州從封閉區抓70隻「做PCR檢測」

▲廣州對封閉的老鼠進行核酸檢測。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

廣州先前爆發Delta變種病毒本土疫情，大陸專家擔憂病毒也能透過老鼠傳播，在廣州的封閉、封控區設下捕鼠籠，於3天內抓了70隻老鼠進行核酸（PCR）檢測。

大陸中國工程院院士鍾南山表示，在廣州與Delta病毒的正面交鋒中，這次針對封閉、封控區域展開了「動物監測」，因為專家們一直擔憂，「會不會存在人傳給動物、動物又傳給人的情況？」

▼中國工程院院士鐘南山。（圖／CFP）



鍾南山指出，像是廣州這次發生疫情的荔灣西關，屬於舊城區，老鼠就特別多，「我們一直懷疑動物可能會引起病毒的傳播，所以在廣船鶴園小區布下捕鼠籠，重點放置在居民樓下水道、牆邊、垃圾存放處、小區綠化帶等處。」

鍾南山提到，他們在5月21日至23日3天共捕抓到70隻老鼠，採集有效的鼠咽拭子標本共44份，進行新冠核酸檢測後，結果均為陰性，排除了新冠病毒在封閉、封控區通過動物排泄物傳播的可能。

鍾南山還說，下一步，廣東省疾控中心將聯合廣東省農業科學院廖明教授團隊，將展開伴侶動物貓和狗感染新冠病毒的血清流行病學調查，計劃收集貓和狗的血清樣本，完成動物寵物感染及傳播的流調工作，預計這項工作在7月底完成。

▼廣州上月爆發疫情，多區採區封閉措施。（圖／路透社）

