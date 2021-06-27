Delta病毒傳染性太強！專家：發病前4天「同一棟樓」都算密切接觸者

▲Delta變種病毒傳染性強，廣州一起病例只接觸14秒就染病。（圖／翻攝央視）



記者蔡紹堅／綜合報導

廣州先前爆發Delta變種病毒本土疫情，超強的傳染力令大陸官方如臨大敵，大陸中國工程院院士鍾南山認為，由於Delta變種病毒傳染性強，「密切接觸者」的概念應該更新，只要在同一棟樓，發病前4天有跟病人相處的都是「密切接觸者」。

鍾南山表示，在過去，發病前2天跟病人的家人、在同一個辦公室、1公尺之內有共同吃飯、開會的人員被定義為「密切接觸者」，但由於Delta變異株在社區出現傳播，所以「密切接觸者」的概念應該改為，「在同一個空間、同一個單位、同一座建築、同一棟樓，發病前4天跟病人相處的都是密接者。」

▼中國工程院院士鐘南山。（圖／CFP）



鍾南山指出，根據這個概念，分級制定了封閉、封控等不同的管控模式，進行全隔離或指定單人聯繫日常生活等，重點密接人群的管控。

另外，鍾南山提到，大陸各地採用「隔離旅館」當檢疫站，嚴格來說不符合防疫標準，有傳染的破口風險，「廣州某些高發區採取整區都是酒店隔離，但普通酒店作為隔離酒店是不太合格的。」

鍾南山還說，近期將在廣州郊區建立一個占地25萬平方米的廣州國際健康驛站，有5000個獨立的空間，房間嚴格按照隔離（標準），不會互相傳染，這樣才叫隔離酒店。