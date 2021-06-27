14秒傳染給出警示！陸專家：對付Delta病毒要升級「密接者」定義

▲Delta病毒傳染性強，廣州一起病例只接觸14秒就感染。（圖／翻攝新京報）



記者蔡紹堅／綜合報導

Delta變種病毒傳染性極強，廣州日前出現一起只接觸14秒就感染的病例，大陸中國工程院院士鍾南山指出，「密切接觸者」的概念應該更新，改為「在同一空間、同一棟樓，發病前4天跟病人相處的都是密切接觸者」。

鍾南山提到，Delta病毒載量高，呼出來的氣體毒性大，傳染性很強，過去「密切接觸者」的概念，是發病前2天跟病人的家人、同一個辦公室，或者一公尺之內有共同吃飯、開會等等，這叫密接者。

鍾南山表示，但現在密接者這個概念要改變，在同一個空間、同一個單位、同一座建築、同一棟樓，發病前4天，跟這些病人相處的都是密切接觸者，「正因為有這個概念的改變，所以才會採用一些不同的管理模式，密封、封控、封禁等等。」

▼中國工程院院士鐘南山。（圖／CFP）



鍾南山指出，由於Delta病毒的感染強度非常高，醫院發熱門診要注意採用嚴格的管控措施，現在全國大多數城市的醫院，真正符合發熱門診規格要求的不太多，例如建築獨立、隔其他建築20公尺等，「發熱門診要有嚴格的管控，要有很好的物理隔離，要相對獨立，跟普通的門診有完全不同的出入口，要選擇下風向的位置等。」

鍾南山提到，廣州某些高發區採取了整區在酒店隔離，解決了不少問題，但是普通酒店作為隔離酒店是不太合格的，廣州已經決定在郊區建立一個佔地25萬平方米的廣州國際健康驛站，有5000個獨立的空間，房間嚴格按照隔離（標準），不會互相傳染，這樣才叫隔離酒店。

廣州先前在進行疫調時發現，第三代病例黃姓患者曾與第四代病例魯姓患者同一天在同一家餐廳分別用餐，並曾先後進入同一間洗手間，雙方沒有任何肢體接觸，14秒就完成病毒傳播，這也是廣州該波疫調中，接觸時間最短的1例。

▼用餐的兩人身處不同桌位，相距非常遠，但仍造成了傳染。（圖／翻攝央視）

