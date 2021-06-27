7／12有機會解封！醫曝原因：只是需要勇氣　但有一變數

▲全台三級警戒延長至7/12。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

全台三級警戒延長至7/12，對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男26日認為，到了7月12日應該會降到每日新增20例左右，跟現在的新加坡差不多，那麼就有機會解封了，「只是解封需要勇氣，如果屆時民意還是反對，各縣市首長依然不敢，那麼大家就只能繼續吃外送了」；不過，屏東的Delta病毒群聚是一個變數，如果擴散到屏東以外縣市，那麼也不可能解封了。

沈政男在臉書說，26日最大疫情重點當然是屏東Delta群聚，為什麼居家檢疫還會把病毒傳出去，而且傳了將近兩周才曝光？顯見即使疫情那麼嚴峻，還是有人輕忽了；現在大家談Delta色變，即使雙北疫情漸趨穩定，都不免屁股涼了起來，好像後頭有什麼事情接下來要發生。

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沈政男表示，這個Delta病毒群聚能不能守下來？因為源頭很清楚，而且只是放了兩周，應該還是可以；只是，如果它可以衝破這裡的防線，為什麼不能在別處開洞？

▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



沈政男指出，新加坡、越南與香港防疫嚴密跟台灣差不多，早就都被Delta病毒攻破了，你看越南封城幾個禮拜，至今新增案例依然下不來，實在令人憂心；香港零確診14天再度破功；新加坡呢？最開始是機場工作人員被感染，然後傳到社區，幾個禮拜以來大約都是10幾、20例新增，算是可以壓制，但也無法清零。

沈政男說，然而，新加坡已經正在解封了，從二級降到三級（相當於台灣三級降到二級），他們的解封規定訂得很細，比如婚禮可以容許新娘在重要時刻拿下口罩；最該學的是這個，本來餐廳內用打算開放到5人，但因又出現了群聚，於是先開放到2人。

「有人問我7月12日會不會解封？」沈政男分析，是這樣，有沒有注意到指揮中心26日在新增78例底下括弧標註「匡列39例」？這代表至少有一半的病毒傳不出去了，因此新增案例一定會繼續下降，而以這樣的下降速度（Rt值約等於0.5），到了7月12日應該會降到每日新增20例左右，跟現在的新加坡差不多，那麼就有機會解封了。

▼屏東縣最新確診個案關係圖。（點圖可放大／記者陳崑福翻攝）



沈政男表示，只是解封需要勇氣，如果屆時民意還是反對，各縣市首長依然不敢，那麼大家就只能繼續吃外送了；另外，屏東的Delta病毒群聚是一個變數，如果擴散到屏東以外縣市，那麼也不可能解封了。

沈政男提到，有人問他諾富特才是真正的破口？當然不是！諾富特會出問題，也是因為「3+11」讓機組員提早走出飯店檢疫房間，其實病毒在3月初就進來了，但因為「7+7」擋著，直到後來鬆開才傳進社區，跟諾富特根本沒有任何關係；這類似是而非的疫情解讀非常多，包括疫苗的防護力、染疫黑數等，好多都是錯誤，或者失準。

沈政男指出，「但我也不會想要說服你，因為，你的看法從來就無足輕重，就只是在那邊自己寫高興。病毒，只聽得懂一種語言，那就是科學，只有極少數人能跟病毒對話。」

►本文獲得沈政男醫師授權。