英衛生大臣「擁吻女助理」帶頭反防疫規定！　犯眾怒辭職下台

▲英衛生大臣韓考克因醜聞引咎辭職，圖為韓考克日前到倫敦一處醫院訪問。（圖／路透）

文／中央社倫敦26日綜合外電報導

媒體踢爆英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）違反防疫規定，在辦公室擁抱親吻女助理，此舉激怒反對黨以及在防疫限制下生活的普羅大眾，韓考克今天向英國首相強生請辭。

「太陽報」（The Sun）25日在頭版刊登已婚的韓考克在辦公室擁吻女助理照片後，42歲的韓考克今天向首相強生（Boris Johnson）請辭。

韓考克在英國政府抗疫工作中扮演主要角色，經常上電視和電台呼籲大眾要遵守嚴格防疫規定，並在外界批評衛生部防疫作為時出面辯護。

他的去職意味強生必須指派新衛生大臣，執掌龐大衛生部，而時機正值英國境內確診病例再度開始攀升之際。

強生昨天原本表示，他接受韓考克道歉，並認為這件事已結束，但韓考克面臨不斷升高的辭職壓力。

韓考克在辭呈中表示：「人民在此疫情大流行期間犧牲那麼多，當我們令他們失望時，如同我違反防疫指引般，我們必須誠實以對。」

強生在回覆中表示，收到辭呈感到遺憾。強生寫道：「你應該為你所提供的服務深感自豪。我很感謝你的支持，且深信你對公共服務的貢獻才剛開始而已。」

太陽報指稱，照片拍攝於上個月，當時政府尚未解除防疫禁令，也就是禁止在自宅以外與人親密接觸。

反對黨工黨（Labour Party）稍早呼籲強生將韓考克解職，並要求調查韓考克是否違反內閣大臣的行事守則。

工黨領袖施凱爾（Keir Starmer）今天發推文表示，韓考克請辭是對的，「但強生原本應該開除他」。