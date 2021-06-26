痊癒3個月還有後遺症！研究：英國逾200萬人出現「新冠長期症狀」

▲新冠長期症狀的症狀包含疲勞、咳嗽、胸痛、頭痛、肌肉酸痛等。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／編譯

越來越多罹患新冠肺炎的患者，在康復後出現「新冠長期症狀」（Long Covid）的現象，有者的症狀甚至維持超過數月。英國研究發現，約有1/3的患者被至少1種新冠症狀折磨長達12週，研究人員估計，多達200萬名康復者都是受害者。

據BBC報導，倫敦帝國理工學院在2020年9月至2021年2月期間，對50萬名英國成年人進行研究後發現，不少曾罹患新冠肺炎的患者，即使在病癒12週後，仍會出現至少1種後遺症，其中包含疲勞、咳嗽、胸痛、頭痛、肌肉酸痛等症狀。

A new @imperialcollege report (preprint) based on over 500,000 people in the UK surveyed projects that 2 million people there suffer from #LongCovid (if accurate, likely >10 million in the US). Presents symptom clusters and demographic risk profile https://t.co/8US3BUzGEf pic.twitter.com/5xfxzUGCZ2 — Eric Topol (@EricTopol) June 24, 2021

其中約有37%的人出現至少1種症狀長達12週或更長的時間，15%人在12週內出現3種或以上的症狀，而這種問題較常出現在女性當中。這種被稱為「新冠長期症狀」的新興現象，出現的機率會隨著年齡增長而變大，體重較高、吸煙、收入較低、患有慢性病和重症住院的患者，也有較高機率出現長期症狀。

研究人員表示，目前專家們對於「新冠長期症狀」的了解還不夠多，但可以肯定的是，解決「新冠長期症狀」是另一個「重大挑戰」，政府也已提供5000萬英鎊（約新台幣10億元），供學者們對「新冠長期症狀」進行研究。

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