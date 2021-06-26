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秘魯變種「Lambda病毒」在英國首次現蹤！　確診者多有海外旅遊史

▲▼英國,新冠肺炎。（圖／路透）

▲英國一度將新冠疫情有效控制在一定範圍，卻受Delta變種病毒影響延後解封，現又出現6起Lambda變種病毒的確診病例。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

屏東縣一對從秘魯返台的祖孫感染Delta變種新冠病毒，但起初也有民眾擔心是否為秘魯變異株「Lambda」，而根據英國公共衛生署（PHE）的最新消息稱，原本集中在中南美洲、美國的Lambda變種病毒，首次在英國現蹤，一共驗出6例相關確診。

根據《鏡報》與《太陽報》等英國媒體報導，英國PHE於23日證實，英國已經出現6例秘魯變異株Lambda的確診病例，有4例在倫敦，英格蘭西南部與西米德蘭茲郡則各有1例，除了1人之外，其餘5人的感染源都與海外旅遊史有關。同時，英國PHE因為擔心其變異株的傳染性或對抗抗體能力比以往更強，決定正式將Lambda病毒歸列為新的變異，又稱之為「C.37」。

根據世衛組織統計，Lambda變種病毒已擴及至少29國，大部分病例集中在南美洲、中美洲與美國，另外歐洲部份地區也出現少數病例，而首次發現病毒的秘魯現約8成以上確診病例都與Lambda變種有關。不過，英國目前最為嚴峻的仍是印度Delta變異株引發的疫情，因為Delta相關病例在一周之內已經增加79%。

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關鍵字：

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