母極度害怕染疫死！猛刺女兒14刀再插她肩上　「以免沒人照顧她」

▲英國一名母親罹患精神相關疾病卻未正確就醫，導致她對新冠疫情過度焦慮而殺害女兒。（圖／翻攝pixabay免費圖庫）

記者張寧倢／編譯

英國倫敦一名母親在疫情的封鎖期間產生心理疾病，極度憂慮自己可能會感染新冠病毒，並且擔心染疫死亡就沒人能幫忙照顧女兒，於是她在丈夫外出上班後，持刀朝著年僅5歲的女兒狂刺15下，同時也在女兒面前自殘，最後母女倆都被送往醫院，但小女孩已經死亡。

根據《鏡報》報導，倫敦米查姆（Mitcham）地區一名36歲母親舒莎（Sutha Sivanantham）原本不會講英語，是在2006年婚後才搬到英國，丈夫眼裡她是非常棒的好媽媽，直到2019年秋天開始，她不斷抱怨一些莫名的病痛，還多次到急診室就醫，2020年夏天則開始說自己頭暈、體重剩下大約48公斤等等。丈夫認為，對新冠病毒的恐懼與疫情封鎖是導致她崩潰的原因。

Mum stabbed daughter, 5, to death 'while convinced she would die with Covid' https://t.co/CFTlsb6WKM this is so tragic — TheRealTweeter (@Missy_Nat20) June 26, 2021

報導指出，2020年6月30日上午舒莎要求丈夫不要去上班，但丈夫向她解釋自己必須工作，將妻子與5歲大的女兒莎雅琪（Sayagi）留在家後就出門了，舒莎開始向朋友們打電話抱怨自己的健康狀況很糟，但沒有人察覺有異，下午4時許，相處了12年的鄰居聽到隔壁傳來尖叫與哭聲，前去查看才在臥室發現了這對奄奄一息的母女，舒莎躺在地上一片血泊中，腹部有嚴重刺傷。

報導表示，傷勢嚴重的莎雅琪躺在床上，頸部、胸部與腹部都被刺傷，鄰居發現女童肩膀裡還嵌著一把刀，母女倆被緊急送醫後，莎雅琪被證實身中15刀，其中2刀刺中心臟，被宣布死亡，而舒莎則治療了好幾個月。舒莎向醫生表示，她非常害怕自己即將死去，如果自己遭遇不幸，那她不知道莎雅琪該如何活下去，在殺人那天，她好像在做夢，「我沒有意識到我正在傷害她。」

Mitcham woman who killed her daughter given indefinite hospital order - BBC News https://t.co/O1yujSUb85 — Women Diaspora (@womenIdiaspora) June 25, 2021

舒莎的丈夫在法庭上表示，防疫封鎖政策可能已對她的健康產生更負面的影響，「她認真對待這些限制，對染疫感到害怕。」檢察官比爾（Bill Emlyn-Jones）表示，被告帶著病態般的擔憂，罹患嚴重疾病卻未被診斷，案發前一晚，舒莎曾明確詢問丈夫，如果她去世，他是否會好好照顧孩子。據報導，舒莎被診斷出嚴重憂鬱與精神疾病，被強制送往精神科醫院接受無限期的治療。

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