疫苗難擋Delta社區傳播！WHO：打完2劑不代表安全「還是要戴口罩」

▲WHO建議，即使民眾已完成2劑的疫苗接種，也應該持續戴口罩。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

不少國家在達成近半數的新冠疫苗覆蓋率後，就迫不及待想要逐步放寬當地的防疫限制，但來勢洶洶的印度變種病毒（Delta）卻粉碎了這些國家的夢想。世界衛生組織 （WHO）建議，由於Delta變種病毒擁有更高的傳染力與致命性，因此即使人們已完成2劑疫苗的接種，也應該繼續保持社交距離和戴口罩。

綜合外媒報導，世衛助理秘書長席馬歐（Mariangela Simao）表示，單靠疫苗是無法阻止社區傳播的，因此即使人們已施打2劑疫苗，也不應該「感到安全」，民眾還是要繼續戴口罩、保持環境通風、保持手部衛生以及避免群聚。

目前有不少達成近半數疫苗覆蓋率的國家，如以色列、英國和美國等地，都試圖逐步放寬當地的防疫限制，然而受到Delta變種病毒的影響，英國的全面解封計劃被延遲1個月、以色列25日宣布重頒口罩令、美國的新增病例也有至少10%與Delta變種病毒有關。

WHO在25日警告，Delta變種病毒是迄今為止傳染性最強的變種病毒，目前已擴散到至少85個國家，而且Delta變種病毒還會繼續進化，「我們的防疫政策可能會有一段時間，都一直跟不上病毒的發展」。

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