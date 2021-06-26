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社會 社會焦點 保障人權

影／6少年洗車場砸泡沫慶生！警到場「玩夠了嗎」送大禮　壽星臉秒垮

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區6名青少年大概是悶壞了，24日晚間相約在某自助洗車廠慶生，卻以泡沫互砸，還以保鮮膜將壽星與另1少年綑綁一起取樂瞎鬧，因聲音太大引發居民向警方檢舉，6青少年玩鬧同時驚見員警到場，員警發現壽星未戴口罩當場質疑「玩夠了嗎？」並開立告發單函請衛生局進行裁罰，壽星收下告發單後臉色大變，一夥人遂悻悻然離去。

▲桃園市蘆竹區6名青少年悶壞了，24日晚間相約洗車場慶生，結果對壽星猛砸泡沫，還以保險膜五花大綁瞎鬧。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區6名青少年悶壞了，24日晚間相約洗車場慶生，結果對壽星猛砸泡沫，還以保鮮膜五花大綁瞎鬧。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分局指出，24日晚間9時許時接獲報案，轄區一家自助洗車場有6名青少年聚集喧鬧，因現場聲音大影發居民檢舉，南崁派出所員警到場發現，6名青少年相約慶生，竟將洗車場內清潔液泡沫當成玩具，噴得滿地都是泡沫，壽星則與另1名少年被保鮮膜緊緊綑綁住，一夥人玩得正開心。

員警查出，壽星未戴口罩，2人都被泡沫噴得全身，看見員警到場後當場傻眼！員警詢問「這是怎麼了？」「誰解釋一下？」「玩夠了嗎？」「為何沒戴口罩？」壽星這才心虛地說「口罩濕掉了」。

▲桃園市蘆竹區6名青少年24日晚間相約洗車場慶生，壽星被保險膜五花大綁。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區6名青少年24日晚間相約洗車場慶生，壽星被保鮮膜五花大綁。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警要求這群青少年幫壽星拆下保鮮膜，並對未戴口罩的壽星依規定製單舉發，6人才知道事態嚴重，慶生會成為悲劇一場，壽星接下罰單後臉色大變，一夥人最終只好悻悻然離去。

蘆竹警分局呼籲，全國維持第三級警戒至7月12日，民眾若外出需依遵守規定必須戴口罩，並保持安全社交距離，避免群聚以減少感染機會。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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