男兒身女人心他被迫住男舍　「你是男是女」總教官、學務長糗了

▲1名跨性別大學生，入學時爭取入住女生宿舍卻被迫住男舍，還遭學務長與總教官言語羞辱，桃園地院法官以2人侵害其人格法益，判需賠8萬、12萬元。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某大學1名大學生於2017年入學時，向校方申請入住女生宿舍，強調雖是男兒身、內含女兒心，學校審查後婉拒，大學生被迫入住男生宿舍，後來只能早出晚歸，避開男同學異樣眼光，後來再度向校方求助時卻遭學務長與總教官言論羞辱，大學生控訴2人違反「性別平等法」與侵害人格權；桃園地院法官以2人侵害大學生人格法益，分別判賠8萬、12萬元，可上訴。

本案發生於2017年9月間，這名跨性別大學生（生理性別為男性、心理性別為女性），考取入學後曾向學校表達希望依其性別認同入住女生宿舍，但學校審查後仍於9月10日開學前安排大學生入住男生宿舍。大學生就學住宿期間經常承受同學異樣眼光，只敢在外待到深夜才返回宿舍，清晨一大早就匆匆起床離開，後來身心俱疲下再次向校方求助。

大學生指控，後來校務會議上，學務長竟說「這種例子在學校不是第1、2次了，其他同學一樣男生化妝、抹口紅、頭髮比你還長、穿裙子，也住男生宿舍，不是只有你最特殊」，以男扮女裝、變裝癖來比喻其跨性別認同；總教官則質疑「你告訴我你是男的還是女的」、「國家法律你是男的還女的」，不願意理解大學生面對心理方面艱難，其在會議後崩潰痛哭，事後以2人言論違反「性別平等法」、侵害人格權，向地院提告並求償40萬元。

學務長、總教官則在審訊時辯稱，當下只是鼓勵學生適應環境，向大學生說明學校宿舍規定，無法開放入住女生宿舍之決議，是多方利益權衡下的決定，後續已提供性別友善宿舍供其入住。校方後續則啟動性別友善宿舍建置，邀請相關社團師長、學生與家長參觀，學生於2018年1月間入住。

法官勘驗學校會議錄音紀錄，認為2人言論確實欠缺性別平等意識，其中，總教官反以傳統二元論逼問學生是男是女，企圖以師長姿態來「矯正」學生性別認同，2人言論已侵害學生人格權，分別判賠8萬與12萬元，還可上訴。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

【更多新聞】

►影／打工賺外快誘騙同鄉移工當車手 桃園檢警破獲外籍車手8人到案

►圍堵Delta入侵 鄭文燦：機場第一線與機組人員應有高標準疫苗

►影／6少年洗車場砸泡沫慶生！警到場「玩夠了嗎」送大禮 壽星臉秒垮