稚兒視訊被笑...引爆地方媽媽2度「內褲之戰」！爸急出面道歉

▲讀幼稚園的兒子因穿內褲視訊上課，被老師說「羞羞臉」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

三級警戒延至7/12日，學生都以「視訊教學」上課。就有一名媽媽上網抱怨，兒子只穿內褲上視訊課，竟被老師及同學嘲笑「羞羞臉」，讓她不滿地發文抱怨。沒想到貼文引來逾900則留言，網友炸樓激烈討論，讓她二度發文反擊，表示是因為在意老師的措辭才「靠北」，再次引發熱議，讓該名媽媽的老公急發文代妻道歉。

一名媽媽23日在臉書粉絲團「靠北幼稚園」發文「各位！請幫我評評理」，表示兒子上視訊課時，因為家裡省電，所以僅穿一條內褲就出現在鏡頭前，沒想到被老師說「xxx羞羞臉喔，穿褲子再來上課」，而班上同學也開始哈哈大笑。

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由於當下聽了不是滋味，於是向老師表示，「這裡不是學校是在家啊！」但老師認為在家也不能太輕鬆、要注重，一定要穿褲子，讓她不滿「老師是不是太嚴苛了，小朋友穿內褲也不是什麼奇怪的事。」

▲23日這篇PO文引發「內褲之戰」。（圖／翻攝自靠北幼稚園）

文章曝光後，引發逾900則的留言，多數人認為不該穿內褲上課，「基本禮儀要做好，尊重老師跟同學好嗎？真的是很傻眼，家長的問題。」、「誰要看妳（兒子）的內褲上課？」、「妳能接受老師穿內衣／內褲上課嗎？」

沒想到該名媽媽23日再度發文表示，認為就讀高中兒子的同學，上課打赤膊老師也沒說什麼，更何況年輕小男生有什麼好看的，直呼「搞得我好像在欺負老師跟小朋友一樣」，還有人叫我Po內褲？跟老闆開會都穿內衣內褲？「我就問一句，老師對你們家小孩說羞羞臉，不會心疼？不會委屈？不會想靠北？」

這篇貼文又再度引發網友狂戰，該名媽媽的丈夫今（25）日決定代妻道歉，「經過1天的沈澱，我代我老婆向大家還有老師道歉。」他表示，或許是兒子被罵羞羞臉，所以妻子才很激動，但真的沒有惡意，平常也很和善、跟老師關係也很好，只是那天她覺得老師這麼說小孩很受傷。

男子進一步表示，「妻子並不是什麼隨便的女人，請大家不要羞辱她。」至於為何那天沒穿衣服，除了省電外，其實是兒子自己不想穿，最後還不忘喊話「最近延長到7/12號，大家都心浮氣躁，真的大家都辛苦了。」

▲老公出來代妻道歉。（圖／翻攝自靠北幼稚園）