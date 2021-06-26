郭台銘、台積電代表台灣洽購BNT疫苗　陳時中：慈濟送件會再評估

記者嚴云岑／台北報導

行政院表示，25日已與台積電、永齡基金會簽署開啟專案採購所必需之法律文件，授權接續完成採購與捐贈相關工作。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，國際合約還有很多事情努力，相信鴻海、台積電會盡最大努力。有意採購疫苗的慈濟基金會，今（26）日也送件至食藥署。陳時中表示，會先檢視相關文件，再做進一步溝通。

政院發言人羅秉成26日表示，經捐贈專案工作小組近日密集的討論與合作，「25日政府與兩捐贈單位已順利簽署完成開啟專案採購所必需之法律文件」，以加速推動本捐贈專案採購的進程。

羅秉成說，政府已完成此一階段承諾的協助事項，而兩捐贈單位將接續完成採購與捐贈的相關工作，政府也會維持良好公私協力的合作關係，並予以必要之協助。

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關於疫苗進度，政府正式發函授權由台積電、永齡基金會，向德國BNT原廠購買各500萬劑疫苗。而日前甫送件食藥署的慈濟基金會今（26）日表示，期盼可獲得許可採購疫苗並早日解封，「申請案唯有獲得蔡英文總統比照台積電及永齡基金會給予慈濟基金會正式授權，才能圓滿進行」。

陳時中表示，行政院與台積電、永齡基金會經過一週努力，仔細推敲法律文件，完成第一階段要做的事情，接下來還有很多事要做，一個國際合約還有很多事情要努力，相信鴻海、台積電會盡最大努力做這個事情。慈濟的部分，也會先檢視相關文件，再做進一步溝通。