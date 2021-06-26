屏東計程車司機染Delta！　發病前「2度到台南活動」共待5hrs

記者戴若涵／屏東報導

屏東一對從祕魯返台的祖孫（案13332、13333），感染印度變異株Delta病毒，引發外界關注！中央疫情指揮中心26日指出，經比對過後，白牌車司機等4名確診者也均為Delta印度變異株。而白牌車司機發病前足跡除了曾在屏東活動，還曾二度到過台南地區活動。

▲屏東Delta印度變異株群聚及其相關個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

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屏東日前新增自營計程車司機(案14298)確診個案，乘客(案14409)、同住友人(案14407)及其孫(案14408)也同時確診，而案14407隔壁鄰居兼親戚是2位來自台中市的嬤孫（案13332、13333）。這對嬤孫由秘魯返國後，搭乘防疫計程車直接到(案13332)娘家空屋居住，25日遭證實感染印度變異株Delta病毒。

中央疫情指揮中心26日公布，案14298、案14407、案14408、案14409也均為印度變異株Delta病毒。而白牌車司機6月8日上午9時曾到過位於枋寮鄉安樂路12號的枋寮北勢寮菜市場，6月11日上午9時49分至下午1時曾在台南地區活動，同日下午2時10分又回到屏東縣林邊鄉的李師傅捲餅店。

6月14日下午4時30分至傍晚5時45分，白牌車司機曾到過7-11新楓港門市，6月18日上午9時至11時又二度到台南地區活動，當晚9時則在屏東縣東港鎮的台灣中油東港直營店加油，6月19日晚間6時10分則在枋寮鄉的民豐農機行，6月21日上午10時19分則到林邊鄉米其林輪胎榮昌店消費，直至6月22日才被收治就醫。

▲屏東染疫計程車司機足跡曝光。（圖／翻攝自潘孟安臉書）