美捐贈莫德納106萬劑「6／30起先配6成」　各縣市分配量曝光！

記者嚴云岑／台北報導

美國贈台的莫德納疫苗250萬劑一瓶可打14人，指揮中心今（26）日公布首批106萬2218劑分配順序，6/30就會陸續配送，首次配發6成、64萬多劑，獲配最多的為新北市12萬1800劑，其次為台北市9萬1280劑，再來是台中6萬2300劑。

陳時中說，莫德納疫苗需在負30度C下保存，不敢一次配送106萬劑，是擔心解凍如果超過時間，會造成疫苗浪費，不過各縣市分配量已擬定，會隨時因應施打量繼續往下配送。

我國直購的24萬劑莫德納疫苗，25日完成封緘檢驗，指揮中心發言人莊人祥表示，這批疫苗為10人份，效期到效期到12/15，與美國贈台的14人份不同，加上效期較長，因此暫時不配送，等到美國的250萬劑疫苗全數接種完後再行使用。

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美國贈台的3批莫德納疫苗，劑數落在58萬劑至96萬劑之間，到期日則在10/27至11/7，莊人祥表示，美國贈台的都可打至少14人，加上效期較短，為了怕同時發放搞混，因此將25日完成封緘的24萬劑暫時留存，待250萬劑全數接種完再行撥放。

莊人祥說，首批抵台的15萬劑自購莫德納疫苗，已於6/9開打，目前剩下5萬多劑，應該可以在6/30前施打完畢。

▲Moderna疫苗分配量。（圖／指揮中心提供／點圖可放大）