今增13死「4人PCR陰轉陽」　其中3人「快速死」確診2天後往生

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心公布今（26）日增13死，新冠肺炎爆發社區感染以來，死亡人數來到611人。13例死亡個案分別為為8例男性、5例女性，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月14日至6月20日，確診日介於5月19日至6月22日，死亡日介於6月21日至6月24日，其中有4人PCR陰轉陽，3人確診2天後就往生。

指揮中心表示，今日新增之78例本土病例，為36例男性、42例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今(2021)年6月11日至6月25日。個案分佈以新北市36例最多，其次為臺北市30例、桃園市、基隆市及屏東縣各3例，苗栗縣、彰化縣及新竹縣各1例。其中雙北地區以外縣市12例中，10例為已知感染源、2例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

今日死亡個案中，最年輕的為40多歲男性，有萬華活動史，6/7住院、6/9確診、6/23往生。另一名50多歲男性則因接觸其他確診個案，出現低血氧症狀，確診8天後往生。PCR陰轉陽個案中，有3人是二採陰轉陽，除了最年輕的50多歲個案外，其餘3人都是確診2天後就往生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心醫療應變副組長羅一鈞表示，3名「快速死」個案，有2人有糖尿病、腎臟病、高血壓、心臟病等多重慢性病，90多歲男性是因為嗆到呼吸困難住院，入院前採了2次PCR都是陰性，6/18因看護確診，採檢PCR又轉陽；同院的80多歲男性，則是因為肺炎住院，因同病房有確診者，再次採檢確診，2天後不幸往生。