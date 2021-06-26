台灣首現Delta本土！他見「確診1個案」嚇傻　網狂抖：趕快四級

記者邱晟軒／綜合報導

台灣首現Delta病毒本土病例！陳時中今（26日）宣布，屏東本土病例確認感染Delta印度變種病毒。消息曝光後，有網友驚見其中一名確診者為白牌司機，直言「以Delta的傳染力，計程車司機很恐怖啊」。貼文一出後，引起許多網友紛紛狂喊，「趕快四級好嗎」、「拜託南部人不要上來」。

▲指揮中心6/26記者會。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心今表示，屏東一對從秘魯返台確診祖孫，證實感染印度變種Delta病毒，經過進一步調查與其有接觸的屏東計程車司機等7名本土群聚個案進行基因定序，結果確認國內首度出現本土Delta確定病例。

指揮中心今指出，有關屏東COVID-19 Delta印度變異株群聚及其相關感染事件，目前累計12例確定病例，其中6例經基因定序後，均為Delta印度變異株，分別為秘魯境外移入確診祖孫2人(案13332、13333)及案14298、14407、14408、14409。

▲▼印度變種入侵，屏東應變措施。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，該起群聚事件指標個案為當地白牌司機(案14298)，經疫調及接觸者採檢後，發現1位工作接觸者(案14409)確診，而案14409之2位家人(案14407、14408)亦同時確診，其中案14407曾於6月11日、6月14日與秘魯境外移入案13332有短暫接觸，其餘事件相關確診個案均為家庭或活動之接觸者採檢後確診。

消息傳到批踢踢後，有網友特別點出今確診染疫的白牌司機極為關鍵，直呼「以印度Delta病毒的傳染力，計程車司機很恐怖啊！」。更有許多網友紛紛留言，「屏東炸裂」、「最怕的還是發生了」、「以Delta的傳染力，計程車司機很恐怖啊」、「火車不要停屏東內所有車站！拜託」、「趕快四級好嗎」、「拜託南部人不要上來」。

▲台灣出現Delta本土！網友驚見「白牌司機染疫」嚇傻。（圖／翻攝批踢踢八卦板）

指揮中心昨（25日）宣布，針對Delta變異株於全球日益擴散且其傳播力高，自今(110)年6月27日零時起(抵臺時間)，全面提升入境人員檢疫措施，「重點高風險國家」入境旅客一律入住集中檢疫所14天，且須配合入住時、檢疫期滿進行PCR檢測，旅客不需支付檢疫所及採檢費用，高風險國家包含：巴西(巴西變異株)、印度，含本次新增英國、秘魯、以色列、印尼及孟加拉等共7國。