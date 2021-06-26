「母乳有新冠抗體！」高危確診婦剖腹產子　隔離期堅持擠奶護寶寶

▲確診產婦順利剖腹產，母子均安。（圖／林口長庚提供）

記者嚴云岑／台北報導

國內疫情自5月中升溫至第三級警戒，確診個案大幅增加，其中亦包含懷孕中婦女。林口長庚醫院於6月17日完成第一例桃園市確診產婦的剖腹產，產婦安排在負壓隔離產房接受剖腹產，順利產出一名健康的男寶寶，新生兒核酸檢測為陰性，沒有受到病毒垂直感染，媽媽也在隔離期間堅持擠母乳，將新冠抗體透過乳汁給寶寶喝下肚。

負責主刀的林口長庚醫院產科主任闕河晏醫師表示，該名產婦於6月初因接觸到確診同事而染疫，初診斷時核酸（(PCR）Ct值達到17。該產婦原為輕症，於家中隔離觀察，但6月13日時產婦自覺喘不過氣，聯絡當地衛生局後由桃竹苗區重度責任醫院林口長庚醫院收治，入住負壓隔離病房接受瑞德西韋治療。

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住院過程中雖然核酸檢測Ct值改善至22，卻發生血壓升高、肝指數受損，疑似為重度子癇前症的表現，加上36週合併胎位不正，因此林口長庚醫院召集專責團隊，包括婦產科、麻醉科以及新生兒科，於6月17日安排產婦在負壓隔離產房接受剖腹產，順利產出一名健康的男寶寶。

▲新生兒在36週順利出生。（圖／林口長庚提供）

林口長庚醫院副院長賴瓊慧醫師指出，因應疫情波動，加上林口長庚為桃竹苗區重度責任醫院，常有緊急高危險妊娠個案需要絕急剖腹產。特殊的母嬰照護需求，在既有的正壓手術房及負壓隔離病房都無法完全達到及時而安全的生產，故院方於今年初便積極建置「負壓隔離產房」，以保護產婦、新生兒及前線醫療人員的安全，讓產婦生得安心。

截至6月中為止，已有48位新冠肺炎高風險產婦於林口長庚隔離產房順利完成生產。而6月17日生產的確診產婦，為林口長庚醫院接生的第二位確診產婦，當醫護團隊聽到孩子出生時的哭聲，都非常感動。

闕河晏說，確診產婦因PCR仍呈現陽性，產後若與新生兒接觸恐怕有感染新生兒的疑慮，因此感染科醫師建議產婦繼續住在負壓病房持續隔離，不得已必須讓母嬰分開。

▲護理師拿出的珍貴母乳。（圖／林口長庚提供）

然而，這位勇敢的媽媽仍打起精神，戴著口罩、手套，努力擠出珍貴的初乳，並在孩子出院時由護理師協助，將兩大罐充滿抗體的初乳帶給孩子。她說，原本以為自己沒有母奶，但產後第三天母奶便自然分泌，加上醫護人員告知母奶中有對抗新冠肺炎的珍貴抗體，並多方鼓勵，讓她下定決心嘗試擠奶，也讓她枯燥的隔離生活有了重心。

確診媽媽在產後第6天確認PCR轉為弱陽性，Ct值達到32，經由感染控制小組評估，總算可以順利出院。雖然晚了孩子好幾天，但她開心的說總算可以自在的與孩子視訊，她也會繼續擠奶，直到解除隔離的那天，再更進一步嘗試親餵。