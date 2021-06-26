苗栗567人染疫！台電退休男找無感染源　啟動快篩擴及7鄉鎮

記者黃孟珍／苗栗報導

中央流行疫情指揮中心26日通報，苗栗縣新增1例確診為外籍移工，已隔離14天，PCR檢測2次陰性後轉陽確診，無公共活動史，現已採一人一室隔離中，對於社區沒有影響。另外，案14454為台電退休男，迄今共匡列32名接觸者，已採檢PCR皆為陰性；但案14454仍找不到感染源，縣府26至30日將啟動公館鄉免費社區快篩。

▲苗栗縣26日新增確診1例為移工，此移工已隔離14天，PCR檢測2次陰性後轉陽確診。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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苗栗縣政府指出，苗栗縣今天新增的1例本土確診病例，為外籍移工，目前累計確診個案為567人，其中移工466人，佔總數82%；本土101人，佔總數18%。這名確診外籍移工，已隔離14天，PCR檢測2次陰性後轉陽確診，無公共活動史，現已採1人1室隔離中，對於社區沒有影響。

▲苗栗縣公館鄉本土確診個案14454，因無法釐清感染源；縣府將啟動公館鄉免費社區快篩。（圖／記者黃孟珍翻攝）

另外，縣府表示，日前確診個案14454，新增匡列相關接觸者6名，迄今共匡列32名接觸者，已採檢PCR皆為陰性，採1人1室隔離中，針對此個案之感染源迄今仍難釐清，為防止疫情擴大至社區，縣府啟動公館鄉免費社區快篩，自6月26至30日於大千醫院及弘大醫院設有快篩診次，為避免雍塞，請公館鄉親直接撥打醫院電話預約後前往。

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