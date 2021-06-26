快訊／竹縣醫院傳播鏈加1「同病房4染疫」　5採陰轉陽41人隔離

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣今天(26日)新增1例新冠肺炎確診案例，為案14592，本國籍70多歲男性，是新竹縣B醫療機構的住民，6月1日因病住院，入院前PCR採檢陰性，住院期間陸續又3次採檢皆陰性，24日因發燒採檢結果陽性確診，收治專責病房隔離治療。個案為該病房第4例確診，接觸者擴大匡列，住過或曾進入該病房者共41人，包括11位因案14353先前已匡列的對 象，其餘30人分別為出院、住院病患或家屬、照服員、清潔、行政人員等，全數居家隔離。

▲竹縣某醫院的一處病房，累積4名確診，縣府緊急擴大匡列，並淨空消毒。（圖／新竹縣府提供，下同）



[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼縣府公布關係圖及相關足跡活動史。

新竹縣長楊文科表示，B醫療機構的4名確診者分別為照服員案14353、14404，和住民案14403、14592，4人皆在同樓層同一病房，為避免疫情擴散，衛生局與CDC北區管制中心商討，把該病房列紅色警戒區，清空病房全室消毒，並擴大匡列接觸者。在6月17日至24日間，只要住過或曾出入過該病房者全數匡列，共計匡列41人，其中11人與案14353匡列對象相同，其餘出院和住院病患、家屬、照服員、護理、清潔、行政人員等30人，全數居家隔離。

針對竹東B機構群聚事件，衛生局日前已將所有住民和工作人員異地安置，完全清空後全棟建築清潔消毒，並於24日環境採檢16件，結果皆為陰性，顯示機構環境目前已經安全。衛生局將逐步把居隔中的住民移回機構，以1人1室方式安置隔離，並嚴密照顧監控。

▲縣府表示，轄內疫苗接採精準抽藥，不太有殘餘疫苗的機會，未必免勞師動眾卻空等的情況，開放各注射處依專業判斷提供施打。

此外，楊文科也說明縣內殘劑預約，中央宣布開放18歲以上成人預約候補接種疫苗殘劑，有不少民眾誤解，以為只要預約登記，就能打到疫苗。他指出，所謂的殘劑，是指打疫苗當天，最後一瓶打開的疫苗剩餘劑量，這個量幾乎是沒有，因為大多都能充分打完。由於剩餘劑量幾乎沒有，且預約後不一定有得打，反而將勞師動眾讓民眾空等，因此新竹縣疫苗殘劑將秉持不浪費的原則，授權各合約醫療院所，當遇到有殘劑狀況時，直接依專業判斷，提供給1至10類對象施打。

最後，針對新竹縣機構照服員的普篩，到昨天為止已完成全部626人的篩檢，其中1人快篩陽性，經PCR複檢後為陰性；因此，全數626人皆為陰性。

►星河銀「大同10人份不鏽鋼電鍋」牌子老口碑好

►寧選三色豆！苗栗移工便當2主菜曝光 他哀怨：連吃3周快便秘



►衛生所公布殘劑名單曝亮點 50網友手刀！0秒送單才有機會



►菜刀斷喉殺祖母「幫她解脫」！逆孫自首仍遭聲押 2關鍵曝光



►菜刀斷喉殺祖母！氣管動脈全斷 啃老孽孫詭辯：幫她解脫