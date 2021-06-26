全台掀疫苗殘劑之亂　陳時中：對增加醫護人員負擔非常抱歉

記者蔡玟君／台北報導

指揮中心25日宣布，開放18歲以上的民眾施打「疫苗殘劑」，一釋出許多基層醫療院所電話立刻被打爆，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（26日）被問到是否會有統一規範，則表示規定太細就無法做最大運用，但對增加醫護人員負擔感到抱歉。

▲全台掀瘋搶施打疫苗殘劑。（圖／記者湯興漢攝）

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▲由於許多長者擔心疫苗副作用而發生緩打潮，剩下的殘劑疫苗開放民眾預約，引發疫苗殘劑之亂。（圖／記者湯興漢攝）

指揮中心昨日宣布，為有效利用COVID-19疫苗，針對當日最後一瓶疫苗開瓶的剩餘劑量，可由接種單位規劃候補名單機制，建議執行方式如下：一、 接種單位公告COVID-19疫苗接種作業及開放候補名單登記。二、請接種單位建立其他18歲以上接種對象候補名單。

指揮中心指出，當剩餘劑量使用於非現行開放類別對象時，請於該等人員之接種同意書空白處進行註記「剩餘劑量使用者」，該同意書由接種單位備查，並將接種資料上傳。另針對接種站設站、至機構/洗腎診所接種或外展接種服務作業，亦比照上述原則事先規劃候補名單。接種單位可依上述建議事先規劃，以利有效並妥善的運用疫苗資源。有關尚未開放類別的公費接種對象，詳情可至網址 ( http://at.cdc.tw/1uq4dQ )查詢。

「疫苗殘劑」預約施打消息一出，許多基層醫療院所電話立刻被打爆。陳時中今日表示，殘量問題大家都很困擾，感謝醫護人員都要辛苦造冊。被問到是否會有統一規範？他說，由於想要接受殘劑接種一定得10分鐘內能抵達施打場所，時間上很趕，加上殘劑量都很小，主要是避免疫苗浪費才開放殘劑接種，但如果規定太細，就達不到殘餘量發揮最大作用效果。

陳時中也說，對增加醫護人員負擔非常抱歉，但事實上訂定統一規範有困難，想要殘劑接種的民眾也只能就近，如果離得遠的話會造成聯絡上的困難，產生多方面的困擾。