快訊／基隆市政府宣布：基隆廟口、愛四路夜市延長停業至7／13

▲基隆廟口夜市。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）
記者郭世賢／基隆報導
中央疫情指揮中心日前宣布3級警戒延長到7月12日，基隆市政府宣布為避免疫情擴散，經與基隆廟口與愛四路夜市研議後，延長暫停營業時間至7月13日零時為止。
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▲基隆愛四路夜市。
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