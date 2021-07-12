竹山紫南宮香客和借還金驟減8成　堅持拒絕微解封：不差2個禮拜

▲竹山紫南宮明天不會跟進微解封。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

防疫三級警戒延長至26日，而明天就是有條件「微解封」的首日，南投縣要求宗教場所須提報相關防疫計畫，審核通過後才能開放；指標性的竹山紫南宮廟方表示，即使因疫情影響，香客和借還金數量都大減8成，但為求落實防疫，「不差那2個禮拜」，並不打算跟進微解封，將等到26日再做規劃。

南投縣政府上週針對微解封召開緊急專案會議後，做出多項指示；在宗教場所方面，遶境、普渡等宗教活動仍暫停、宗教場所原則不開放，若確能做好防疫配套，須提報防疫計畫經主機關同意後，再依計畫開放民眾進入，最多容納人數限99人。

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▲紫南宮受疫情所累，香客人數較往年同期驟減8成。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

紫南宮主委莊秋安指出，廟內空間太小，若貿然開放香客進入恐衍生群聚問題，因此明起不會跟進微解封，仍限制於廟埕的開放地點上香，以策安全。

而5月底進入三級警戒以來，莊秋安表示，因為禁止遊覽車和進香團進入、中老年族群客源減少，整體香客人數也較往年同期驟降8成，上半年借還金則在1.7億、2.8億；所幸年輕遊客人數近期有回流之勢，期盼國人齊心抗疫，讓下半年疫情更加穩定，廟方也能早日回復正常運作。

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