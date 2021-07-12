七星潭風景區13日起微解封　沙灘、水域遊憩活動持續禁止

▲▼花蓮適度有條件開放七星潭風景區，但沙灘及水域遊憩活動仍暫不開放。（圖／記記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中央流行疫情指揮中心宣布全國三級警戒延長至7月26日，並自13日啟動適度放寬措施，公告有條件開放國家公園、國家風景區等部分區域，花蓮縣政府同步配合適度有條件開放轄內七星潭風景區，但沙灘區域範圍及水域遊憩活動則暫不開放。



花蓮縣夏日沙灘及水域遊憩活動盛行，考量活動過程不易全程佩載口罩及保持社交安全距離，為降低遊客群聚風險，縣府所轄和平溪出海口以南至花蓮溪出海口以北之沙灘及水域遊憩活動將暫不開放，並禁止於七星潭風景區沙灘範圍從事任何遊憩活動，請民眾配合。

觀光處張志翔處長表示，明日起七星潭風景區有條件開放，但現階段仍屬三級警戒，請遊客務必遵守減少非必要的外出及移動、避免跨區移動、落實自我健康監測、勤洗手並全程配戴口罩、保持社交安全距離，停止室內5人以上、室外10人以上活動避免群聚等通則性防疫措施及規定。

花蓮縣政府將持續依據中央流行疫情指揮中心規定，配合執行各項防疫措施，每日6次擦拭消毒風景區遊客經常接觸設備、公廁每小時清潔消毒，守護遊客健康，呼籲遊客共體時艱，時時保持警覺，共同做好相關防疫工作。

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