「西南季風」雨彈炸南台！連續6天有大量降雨　高屏大雨警戒

▲台灣持續受到「西南季風」影響，南台灣依然有劇烈天氣發生機率。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

台灣持續受到「西南季風」影響，南台灣依然有劇烈天氣發生機率。氣象局針對高屏地區發佈大雨特報，中南部雨勢要持續到下週四才會停止，北台灣下週降雨機率就逐漸降低。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(26)日至下週三(30日)「梅雨滯留鋒」北移，但「太平洋高壓」偏弱，台灣處在「西南季風」環境，暖濕且不穩定的大氣、源源不絕，迎風面中南部有不定時降雨，且有「劇烈天氣」及「大量降雨」發生的條件，仍應注意防汛。

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▲高屏地區發佈大雨特報。

背風面的北部、東半部則高溫炎熱，今、明午後有局部陣雨或雷雨，亦有較大雨勢的機率，下週一(28日)起北部平地午後降雨的機率降低。今日各地區氣溫：北部23至35度，中部24至33度，南部23至33度，東部23至35度。

最新歐洲模式模擬顯示，下週四起至週日(7月1至4日)「太平洋高壓」逐漸增強，中南部連日多雨的型態結束，台灣進入「夏季型」的天氣。美國模式(GFS)模擬亦類似，只是時間稍微落後而已。由於是模式末期的模擬，因學理限制而存在「不確定性」，應持續觀察。

▼最新(25日20時)歐洲(ECMWF)模式，模擬27日20時850百帕相對濕度及風場圖顯示，台灣處在「西南季風」環境，暖濕且不穩定的空氣，源源不絕(左圖)。模擬27日20時地面氣壓及雨量圖顯示，迎風面中南部有大量降雨(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）