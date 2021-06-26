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黨慶前北京防疫維穩　拚疫苗接種率、店家掛「應接盡接」認證

▲▼北京各地區、商家，貼出人員接種疫苗情況。（圖／記者陳政錄攝）

▲北京故宮旁店家，貼出人員接種疫苗已經應接進接的標籤。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

中共「建黨100週年慶祝大會」，將於7月1日在北京舉辦，儘管北京已連續超過140天，無本土心冠確診病例，但面臨國家盛事，北京全城正繃緊神經，對防疫和維安的要求，甚至比起今年3月時的「全國兩會」期間，有過之而無不及。

據北京市衛健委公告，截至6月24日，北京累計報告接種新冠病毒疫苗3438.07萬劑次，累計接種1812.08萬人，18歲及以上人群新冠疫苗全程接種率已經突破80%。

▲▼中共百年黨慶系列活動，要求採訪媒體先行做核酸檢測。（圖／記者陳政錄攝）

▲中共百年黨慶系列活動，要求採訪媒體先行做核酸檢測。（圖／記者陳政錄攝）

隨新冠疫苗接種普及，隨之而來的是「疫後新生活」，在今年5到6月，北京市民除了不能出國以外，幾乎已經恢復正常生活，在戶外戴口罩人數約「一半一半」，過去要掃「健康碼」、量體溫才能進入的賣場、室內場所，管制也越來越放寬，直到近日進入6月下旬、百年黨慶倒數，又重回「全國兩會」時期的嚴格做法。

以北京市推動疫苗接種初期，各地方、社區被貼上的「接種率」標籤為例，該區接種率80%以上為綠色、40%至80%為黃色，直到近日，這些標籤，也陸續換成該店家或該社區，已完成「應接盡接」的標籤，代表已經達到了「百分百」的接種率。

▲▼中共建黨百年,北京天安門周邊維安,6月23日。（圖／記者陳政錄攝）

▲北京天安門周邊維安。（圖／記者陳政錄攝）

蘇奕嘉是在北京經營港式連鎖麵店的台青，他坦言各分店所處商場，自今年1月起就通知可以打疫苗，3、4月起就陸續貼上門市店員接種率的標籤，另由於他目前辦公的辦公室，鄰近這段期間內要舉辦慶祝建黨百年大型文藝演出的國家體育館（鳥巢），因此已接到通知屆時若需出入大樓，人員只能在上午7時前、晚上12時後的時段進出。

以記者日前實地走訪，已經封閉的天安門廣場附近，在接近地鐵站不到200公尺的路程，就兩度被攔查身分證件；本月13日起，北京官方也已宣布，天安門廣場及附近9個行政區開始「淨空」行動，禁止無人機等任何飛行物出現，甚至包括鴿子、氣球等，外地包裹進京也須進行二次安檢，或直接喊停。

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