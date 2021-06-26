臉書嗆「拿日本不要的疫苗」！張顯耀偷打AZ被抓包　貼文秒遭灌爆

▲張顯耀嗆聲「日本捐自己不要的疫苗」，後來又被爆料偷打AZ。（圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

國民黨前立委張顯耀斥責，日本「捐自己不要的AZ」，引起網路討論。沒想到，張顯耀被爆料，5月28日就已接種AZ疫苗，貼文立刻被網友灌爆。

張顯耀在臉書發文，「謝長廷想要把捐贈的功勞攬在自己身上，就必須扛下施打AZ往生驟逝長輩的責任」，更斥責接受日本國人拒絕施打的AZ疫苗，「跟行乞的行為沒有差別」。

不過，民進黨高雄市議員參選人黃偵琳爆料，張顯耀5月28日違法到義大醫院燕巢總院，施打AZ疫苗，一邊罵中央疫苗購買不足，又跑去偷打疫苗，如今竟嘲笑接種AZ疫苗的台灣人民是「疫苗乞丐」，「你到底哪來的臉一直發這種文章？」

▼張顯耀被爆偷打AZ，臉書貼文慘遭灌爆。（圖／ETtoday資料照）



對此，義大醫院也坦承，確實有幫張顯耀施打疫苗。而高雄市長陳其邁日前曾公開發言，若想打特權疫苗，「你試試看」，如今張顯耀已施打完疫苗的消息被爆出，陳其邁立刻下令衛生局調查。

張顯耀接種AZ疫苗的事件曝光，臉書貼文遭到灌爆，不少網友在下方留言，「啊不是說AZ是日本不要給乞丐打的，你怎麼跑去打了？嗯」、「不是說AZ疫苗不好嗎？怎麼偷偷去打了啊」、「哈囉委員，與民眾搶資源爽嗎？」