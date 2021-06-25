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紀念「新中國恢復聯合國合法席位50週年」　王毅「藍廳」發表演說

▲中華民國駐聯合國首任大使顧維鈞在聯合國憲章上簽字。（圖／翻攝人民網）

▲中華民國駐聯合國首任大使顧維鈞在聯合國憲章上簽字。（圖／翻攝人民網）

記者魏有德／綜合報導

大陸外交部長王毅今（25）在俗稱「藍廳」的新聞發布室，以「紀念新中國恢復聯合國合法席位50週年」為題發表對外演說。王毅一開始便表示，聯合國的成立，是人類和平發展事業的里程碑，「中國是第一個在聯合國憲章上簽字的國家，中國代表用毛筆在憲章上莊重留下了永恆的中國印記。」

▲1971年聯合國大會通過2758號決議文，中華人民共和國取代中華民國的中國合法席位。（圖／翻攝百度百科）

▲1971年聯合國大會通過2758號決議文，中華人民共和國取代中華民國的中國合法席位。（圖／翻攝百度百科）

王毅提到，中華人民共和國成立以後，曾被擋在聯合國大門之外長達22年，1971年10月25日，第二十六屆聯合國大會以壓倒多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利，承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國的唯一合法代表，「這是新中國外交的勝利，是世界公道正義的勝利，也是聯合國憲章宗旨和原則的勝利。」

▲大陸外交部長王毅。（圖／翻攝大陸外交部官網）

▲大陸外交部長王毅。（圖／翻攝大陸外交部官網）

王毅指出，毛澤東主席曾經講過，是發展中國家把我們抬進聯合國的，這一個「抬」字，生動反映了廣大發展中國家同中國的深情厚誼，「50年來，中國同樣以抬的精神，堅定不移地維護發展中國家的正當權益，堅定不移地為發展中國家仗義執言；中國過去、現在、將來都和發展中國家站在一起，中國在聯合國這一票，永遠屬於發展中國家，永遠屬於世界上伸張正義的一方。」

王毅強調，習近平主席站立人類發展進步的時代潮頭，鄭重提出構建人類命運共同體這一重大倡議，超越了社會制度和發展階段的不同，摒棄了零和博弈和地緣政治的思維，指明了不同國家、不同民族、不同文明的共同奮鬥方向。

聯合國憲章日前夕，王毅也呼籲，要維護以聯合國為核心的國際體系，維護以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，「只有這個體系，才是各國共同建設的體系；只有這套規則，才是各國普遍認可的規則，以聯合國為平台凝聚國際共識，共同應對全球挑戰，是各國立場的最大公約數，是符合時代潮流的正確選擇。」

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