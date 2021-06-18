上一次捐款16年前！北韓捐30萬美元給聯合國　幫助緬甸

▲北韓領導人金正恩。（圖／路透社）



中央社

聯合國數據17日顯示，北韓已提供30萬美元（約新台幣833萬元）給聯合國的緬甸人道援助計畫。北韓上一次捐款給聯合國是2005年。

路透社報導，聯合國人道事務協調廳（OCHA）財務追蹤系統顯示，北韓今年5月24日捐出這筆款項給緬甸人道基金（Myanmar Humanitarian Fund）。

緬甸原已窮於應付新型冠狀病毒疫情，緬甸軍方今年2月又發動政變，推翻翁山蘇姬的民選政府，並鎮壓反軍政府民眾，造成數百民眾喪生。聯合國盼募款2億7600萬美元（約新台幣77億元）為緬甸人民提供援助。

北韓上一次捐款給聯合國是2005年，當時北韓捐了15萬美元（約新台幣416萬元）給印尼、印度、泰國、馬來西亞、馬爾地夫和斯里蘭卡。這些國家都是2004年12月受到大海嘯重創的國家。

▲緬甸軍變。（圖／達志影像／美聯社）



北韓長年以來和緬甸關係密切。聯合國督察員先前表示平壤當局提供武器給緬甸，也說正調查緬甸和北韓兩國間的飛彈合作。

另一方面，南韓也捐款60萬美元給聯合國援助緬甸計畫，但已暫停與緬甸的國防交流，同時禁止武器和其他戰略物資出口至緬甸。

▼緬甸軍事政變。（圖／路透）

