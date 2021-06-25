快訊／印度變異株入侵！侯友宜開第一槍：醫護同住家人優先打疫苗

記者羅婉庭／新北報導

因應印度變異株入侵台灣，指揮中心25日規定，6/27零時起，從「重點高風險國家」巴西、印度、英國、秘魯、以色列、印尼及孟加拉等共7國入境旅客，入境後一率入住集中檢疫所檢疫14天，且於居家檢疫期滿前配合進行PCR檢測。對此，新北市長侯友宜開第一槍喊話中央，讓醫護同住家人優先施打疫苗。

侯友宜說，建請中央盡速擴大開放專責醫療院所第一線醫事人員同住家人接種疫苗，以及阻絕境外全面普篩、疫苗完整且快速施打，並事先採購加強版疫苗，配合科技數據進行防疫。

中央流行疫情指揮中心稍早指出，全球已有逾85個國家出現Delta變異株（印度變異株）病例，歐洲疾控中心評估其傳播力較英國變異株高40-60%，國際間部分疫苗接種率較佳的國家包括以色列及英國等，近期病例數回升，且發現Delta變異株病例佔比達七成以上。另國內亦出現自秘魯境外移入個案檢出Delta變異株，其鄰近的孟加拉、印尼等國該變異株佔比近期亦呈增加趨勢。

指揮中心指出，因應 Delta變異株於全球日益擴散且其傳播力高，自今(110)年6月27日零時起(抵臺時間)，全面提升入境人員檢疫措施如下：

一、「重點高風險國家」入境旅客(過去14天旅遊史、含轉機)之檢疫措施：自空港或海港入境後一律入住集中檢疫所14天，且須配合入住時、檢疫期滿進行PCR檢測，旅客不需支付檢疫所及採檢費用。目前「重點高風險國家」為巴西(巴西變異株)、印度，含本次新增英國、秘魯、以色列、印尼及孟加拉等共7國。

二、前述7國旅遊史以外之所有入境旅客，入境後應入住防疫旅宿或自費入住集中檢疫所14天，且於居家檢疫期滿前配合進行PCR檢測。

三、國籍航空公司機組員，自「重點高風險國家」航線航班返臺後，應居家檢疫14天及檢疫期滿進行PCR檢測，且應入住防疫旅宿或符合規定之公司宿舍。