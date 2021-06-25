沈富雄看2國數據揭「台灣驚人成就」　批陳時中視若無睹

▲台灣與立陶宛疫情尖峰確認比較。（合成圖／翻攝沈富雄臉書、記者林敬旻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

立陶宛日前宣布捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，引起國人又驚又喜。對此，前民進黨立委沈富雄指出，台灣與立陶宛疫情尖峰時的確診數比較，兩國竟然相差56倍，直言「台灣有此成績依然是國際間的模範生」，但民進黨政府、陳時中對此成就卻完全視若無睹。」

以下為沈富雄6月25日臉書全文：

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這兩天，人口只有台灣1/8的立陶宛很紅，因為它捐了兩萬劑的疫苗給台灣。

我好奇它們自己的疫情到底如何，怎麼有這麼多的愛心與閒情，GOOGLE一下，真相令人瞠目結舌，立陶宛的疫情從去年9月燒到現在歷時9個月，尖峰時每天新增確診數達每百萬人口約1400例，相形之下，台灣這波疫情只持續不到兩個月，尖峰時的確認數是每百萬人口25例，兩者相差56倍，想用電腦把台灣的疫情圖畫在立陶宛的背景上，還真難倒了電腦（如圖一）。

▼▲台灣與立陶宛、以色列疫情尖峰確認數的比較。（圖／翻攝自沈富雄臉書）

如果說立陶宛是蕞爾小國，哪堪一比，那麼拿國人向來敬佩的以色列相比（如圖二），結果幾乎一樣，台灣疫情之微不足道，完全被淹沒了。

陳時中團隊「超前佈署」完全失能的情況下，台灣有此成績依然是國際間的模範生，如果有機會搬到WHA去說嘴，應是毫無愧色。

令人不解的是，最會內宣的民進黨政府及一向走路有風的陳時中對此成就完全視若無睹，隻字不提，究其原因，是陳時中過去一年多把台灣社會帶向錯誤的方向，人民的胃口被養大了，他們要清零，要見「嘉玲」，根本不原諒「大流行」可以無端從萬華冒出，人民的膽子被養小了，他們怕得病，怕死亡，怕後遺症，當確診數已經降到100以下，全國不分藍綠，有志一同地情願繼續三級警戒，而不在乎生活的不便及經濟上的捐失。

陳時中從去年的大展歌喉及時裝走秀到現在的囁囁不語，滿臉苦瓜，實在愧對台灣人民兩個月以來所做的努力而拼出來的傲人成績，他如果完全看不出來箇中正面的成就，是為無知，如果看出來而不敢講，是為無勇，怕講了以後的反彈無法招架，那就完全失格了。

台灣的疫情如果像立陶宛，天老早塌了，地老早掀了，人民老早起義了，老共老早跨海而來，所幸，在不智、不仁、無勇、無謀的領導下，仍然撐起一片天，老天不想亡我也。