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崩塌前後對比超驚悚！美大廈3死99失聯　搜救員朝瓦礫堆呼喊搶命

▲▼ 美國邁阿密24日12層樓大廈倒塌造成3死99失聯慘劇。（圖／翻攝自推特）

▲大樓一側在短短13秒內坍塌，伴隨著猶如打雷的巨大聲響。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國邁阿密24日12層樓大廈倒塌造成3死99失聯慘劇，且有多人受困，佛州州長當晚宣布進入緊急狀態，啟動大規模搜救。如今事故發生的前後空拍畫面也曝了光，可見建築一側淪為灰色瓦礫殘骸，現場怵目驚心。

▲▼ 美國邁阿密24日12層樓大廈倒塌造成3死99失聯慘劇。（圖／路透）

▲▼該棟大廈約有130多戶家庭入住。（圖／路透，下同）

▲▼ 美國邁阿密24日12層樓大廈倒塌造成3死99失聯慘劇。（圖／路透）

綜合CNN、紐約郵報報導，倒塌的12樓大廈是當地的尚普蘭塔南公寓（Champlain Towers South Condo），距離海邊並不遠，約有130多戶家庭入住。沒想到就在多數人還在睡夢中的凌晨1時30分左右，大樓一側在短短13秒內坍塌，伴隨著猶如打雷的巨大聲響，滾滾濃煙隨風飄散。

最終映入眼簾的是，建築物一側淪為灰色瓦礫殘骸的驚悚景象。事件發生後，大規模搜救行動隨即展開，救難人員對著廢墟大聲呼喊，傾聽是否有任何聲音或敲擊聲傳出，同時派出搜救犬支援，並從地下停車場進入現場，試圖尋找生還者。

▲▼ 美國邁阿密24日12層樓大廈倒塌造成3死99失聯慘劇。（圖／路透）

▲▼搜救人員試圖從地下停車場進入，尋找生還者。（圖／路透）

▲▼ 美國邁阿密24日12層樓大廈倒塌造成3死99失聯慘劇。（圖／路透）

這起事件至少奪走3條人命，至少99人失聯，這其中也包括友邦巴拉圭第一夫人姊妹蘇菲雅（Sophia López Moreira）一家人。

現已知事發當下，該棟大樓正在進行屋頂工程，但目前當局尚未公布大樓倒塌的原因，當地警方表示，在搜救行動結束後，相關調查就會展開。佛州州長24日晚間也宣布進入緊急狀態。

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