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對抗解放軍主力！美軍「最強潛艦」提前跛腳　慘到「殺肉」維修

▲▼維吉尼亞級核動力攻擊潛艦是美國海軍首艘同時針對大洋和近海兩種功能設計的核子潛艦。（圖／翻攝自FB／USS Virginia (SSN 774)）

▲美軍維吉尼亞級潛艦，竟然提前跛腳。（圖／翻攝自FB／USS Virginia (SSN 774)）

記者林彥臣／綜合報導

美軍「維吉尼亞級」潛艦被設定為是挑起「21世紀下半葉水下戰略」的重要支柱，同時也是對抗解放軍水面戰力的主力潛艦，但是最近卻因為零件提前耗損、備用零件不足的原因，造成維修工作量大增、新艦交付進度延遲，幾乎等於宣布提前跛腳！

根據美國軍方媒體《星條旗報》（Stars and Stripes），自2013年以來，美軍已經為維吉尼亞級潛艦，更換超過1600個零件緩解維修瓶頸，原本設定壽命為33年的零件，卻提前10年損壞。

維吉尼亞級的48艘潛艦，是21世紀下半葉水下戰略的重要支柱，主要任務在於對抗中國不斷增長的水面艦隊，後續型號的火力也不斷增加，不但能以魚雷從水下獵殺敵軍，還能夠發射「戰斧巡弋飛彈」打擊水面或陸地目標。

前海軍作戰部長特助克拉克（Bryan Clark）表示，零件供應已經是戰備問題，海軍沒有投資足夠的資源在維修供應鏈與造船廠等基礎設施，「海軍顯然動作太慢了，無法對於零件提前損耗採取行動」。

▲維吉尼亞級核動力攻擊潛艦。（圖／U.S. Navy）

▲零件壽命提前消耗，成為維吉尼亞級潛艦提前跛腳原因。（圖／U.S. Navy）

如果零件不足，無法完成維修，就會從另一艘潛艦上「拆零件」進行維修，減少維修進度延宕，大多數拆解零件用於非推進電子系統，但海軍以操作安全為由拒絕具體說明哪些部件受到影響。

根據國會預算辦公室說法，將零件從一艘潛艦拆到另一艘潛艦，最大缺點就是增加額外的工作量，以及因為額外步驟造成零件損壞的風險。海軍對此表示，數據範圍和深度有限，不知道會增加多少工作量。

海軍海上系統司令部聲明指出，儘管一些零件壽命比預期更早失效，但維吉尼亞級潛艦的設計變化具有革命性和前瞻性，但後續的採購策略，將讓後續批次的零件獲得系統性改善。

聲明指出，根據工程分析和測試，某些可以使用 33 年的零件提前退化，但是因為伽凡尼（galvanic interactions）效應產生複雜的電流相互作用引起的腐蝕，或者當兩種不同的金屬或電氣零件長時間接觸時，造成零件提前損耗，這在某些作戰環境中是沒有預料到的。

聲明強調，海軍無法接受任何蠶食戰力、影響執行任務的因素，正在採取一切必要措施，防止這些情況發生，已經提前採購零件，減少因為缺料造成的維修進度延宕。

美國維吉尼亞級核動力攻擊潛艇新罕布夏號(SSN-778)。(圖／達志影像／美聯社)

▲維吉尼亞級已經長年用「殺肉」的方式進行維修。(圖／達志影像／美聯社)

根據海軍的說法，70％的零件「殺肉」換零件，發生在2004年 Block I和2008年 Block II兩批次交付使用時期。

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