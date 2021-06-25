對抗解放軍主力！美軍「最強潛艦」提前跛腳　慘到「殺肉」維修

▲美軍維吉尼亞級潛艦，竟然提前跛腳。（圖／翻攝自FB／USS Virginia (SSN 774)）

記者林彥臣／綜合報導

美軍「維吉尼亞級」潛艦被設定為是挑起「21世紀下半葉水下戰略」的重要支柱，同時也是對抗解放軍水面戰力的主力潛艦，但是最近卻因為零件提前耗損、備用零件不足的原因，造成維修工作量大增、新艦交付進度延遲，幾乎等於宣布提前跛腳！

根據美國軍方媒體《星條旗報》（Stars and Stripes），自2013年以來，美軍已經為維吉尼亞級潛艦，更換超過1600個零件緩解維修瓶頸，原本設定壽命為33年的零件，卻提前10年損壞。

維吉尼亞級的48艘潛艦，是21世紀下半葉水下戰略的重要支柱，主要任務在於對抗中國不斷增長的水面艦隊，後續型號的火力也不斷增加，不但能以魚雷從水下獵殺敵軍，還能夠發射「戰斧巡弋飛彈」打擊水面或陸地目標。

前海軍作戰部長特助克拉克（Bryan Clark）表示，零件供應已經是戰備問題，海軍沒有投資足夠的資源在維修供應鏈與造船廠等基礎設施，「海軍顯然動作太慢了，無法對於零件提前損耗採取行動」。

▲零件壽命提前消耗，成為維吉尼亞級潛艦提前跛腳原因。（圖／U.S. Navy）

如果零件不足，無法完成維修，就會從另一艘潛艦上「拆零件」進行維修，減少維修進度延宕，大多數拆解零件用於非推進電子系統，但海軍以操作安全為由拒絕具體說明哪些部件受到影響。

根據國會預算辦公室說法，將零件從一艘潛艦拆到另一艘潛艦，最大缺點就是增加額外的工作量，以及因為額外步驟造成零件損壞的風險。海軍對此表示，數據範圍和深度有限，不知道會增加多少工作量。

海軍海上系統司令部聲明指出，儘管一些零件壽命比預期更早失效，但維吉尼亞級潛艦的設計變化具有革命性和前瞻性，但後續的採購策略，將讓後續批次的零件獲得系統性改善。

聲明指出，根據工程分析和測試，某些可以使用 33 年的零件提前退化，但是因為伽凡尼（galvanic interactions）效應產生複雜的電流相互作用引起的腐蝕，或者當兩種不同的金屬或電氣零件長時間接觸時，造成零件提前損耗，這在某些作戰環境中是沒有預料到的。

聲明強調，海軍無法接受任何蠶食戰力、影響執行任務的因素，正在採取一切必要措施，防止這些情況發生，已經提前採購零件，減少因為缺料造成的維修進度延宕。

▲維吉尼亞級已經長年用「殺肉」的方式進行維修。(圖／達志影像／美聯社)

根據海軍的說法，70％的零件「殺肉」換零件，發生在2004年 Block I和2008年 Block II兩批次交付使用時期。