保護力達90%！　專家揭Novavax「3大優勢」：現有疫苗中最佳選項

▲ Novavax疫苗上周宣布實驗結果，媒體反應卻不大。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國生技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）14日宣布，實驗證明其研發的新冠疫苗整體效力高達90%。澳洲科學家巴斯蒂安（Hilda Bastian）在美國《大西洋》（The Atlantic）雜誌撰文分析，mRNA疫苗已經很好，但使用蛋白質次單元技術的Novavax更佳，並舉其3項優勢指出，這是目前最棒的一款新冠疫苗。

《大西洋》24日刊文指出，諾瓦瓦克斯疫苗臨床實驗結果振奮人心，美國媒體反應卻不大，主因在於時機不佳。由於美國食品藥品監督管理局（FDA）此前已經批准輝瑞、莫德納及嬌生疫苗的緊急使用授權（EUA），疫苗供過於求。若FDA認為沒有急迫性，諾瓦瓦克斯可能得等上幾個月才能上市。

巴斯蒂安說明，輝瑞及莫德納疫苗實驗成功時，媒體大讚其為「mRNA的勝利」、「潛力遠遠不只此次大流行」、「疫苗史上的轉捩點」、「永遠改變生物技術」，容易使讀者誤認為這是最有效的疫苗，掩蓋部分事實。與傳統疫苗相比，mRNA疫苗生產及運送的難度與成本都較高，副作用較常見且更為嚴重。

▲ 紐約時報先前指出，美國已經「充斥各種疫苗」。（圖／路透）

輝瑞及莫德納也許是最早推進到三期實驗的疫苗，但不代表技術最佳，而是彰顯其高效率的實驗管理。巴斯蒂安強調，疫苗成功的關鍵並非只有技術，還得進行大規模臨床實驗。即便疫苗效力優越，若沒有把握病毒快速且廣泛傳播的時期進行實驗，得花很長的時間才能建立資料庫。輝瑞及莫德納去年夏末投入三期實驗，趕上秋季大規模疫情；諾瓦瓦克斯則是趕在今年2月完成受試者招募，此後美國確診數便大幅下降，代表時機對疫苗成功與否影響重大。

根據諾瓦瓦克斯實驗結果，該公司研發的疫苗功效與輝瑞及莫德納大致相同，更優之處在於其使用更傳統且為人熟知的技術。次單位蛋白技術首次應用於B型肝炎疫苗，自1986年起在美國施打。對於對mRNA疫苗持謹慎態度的人來說，諾瓦瓦克斯疫苗可能更具吸引力。

▲ Novavax上周公布疫苗效力。（圖／翻攝自Novavax）

此外，諾瓦瓦克斯疫苗引發副作用的比例也明顯低於已取得授權的mRNA疫苗，40%受試者注射第二劑後出現疲勞症狀，莫德納及輝瑞則分別有65%及55%。諾瓦瓦克斯在英國首次實驗結果也顯示，疫苗副作用不僅較為罕見，症狀也較溫和。

副作用是部分民眾不願接種新冠疫苗的主因，根據美國疾病管制與預防中心（CDC）今年春天進行的調查，40歲以下成人僅一半已接種疫苗或強烈希望接種，其餘民眾有56%對副作用感到憂慮。且對時薪工人來說，接種後可能出現發燒、疼痛等不適症狀，將導致他們數天無法工作。

巴斯蒂安最後強調，「請不要誤解我的意思。輝瑞和莫德納是這場大流行中非凡的救世主，我們可能因此進入研發疫苗的新黃金時代」，但根據已知資訊，諾瓦瓦克斯疫苗具有易於生產、高保護力及低副作用3項優勢，為既有疫苗中最佳選項。

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