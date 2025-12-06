　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

夫妻慶祝退休「梭哈」百萬環遊世界圓夢　半年後下場悽慘後悔了

一對退休夫妻花百萬搭郵輪環遊世界，沒想到回國後卻因醫療費與物價上漲面臨財務窘境。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

日本一對年屆花甲的夫妻退休後決定完成畢生環遊世界的夢想，豪擲近950萬日圓（約新台幣190萬元），報名了3個月的世界豪華郵輪行程，航跡遍布亞洲、中東、歐洲和美洲。郵輪上的美食佳餚、精彩表演和豐富的岸上觀光，讓這對歷經多年辛勞的老夫妻開心不已，直呼這是「給自己最極致的獎勵」。然而，這趟夢幻旅程結束回國後，現實生活卻讓他們開始感到後悔。

日本網站《THE GOLD ONLINE》報導，日本神奈川縣68歲的齋藤克彦（皆化名）與65歲妻子春江，過去為了工作和養育孩子，夫妻倆根本沒有閒錢出國逍遙。如今房貸還清，手頭握有約3000萬日圓（約新台幣603萬元）的存款，便決心趁著身子硬朗時勇敢逐夢。不料，旅程結束不到半年，他們的生活品質就因為醫療費用和通膨壓力而急遽下降。

退休後財務壓力來源有哪些？

春江起初只是為了例行的小毛病去醫院報到，誰知道後來治療項目越來越多，每個月光是醫藥費就花費5萬日圓（約新台幣1萬元）。若不幸需要住院治療，額外的交通、伙食等衍生也會進一步增加。除了健康上的挑戰，老舊的住所也開始出現問題，像是水管老化和熱水器故障都需要維修，甚至還必須依照規定進行長照住宅改善工程，都是一筆又一筆的沉重開銷。

退休金為何不夠花？

雪上加霜的是，從2024年起，日本通膨來勢洶洶，食品、電費和瓦斯費全面飆漲。齋藤夫婦只能唉聲嘆氣表示，「誰能想到物價能漲到這種程度？每個月那21.5萬日圓（約新台幣4.3萬元）的退休金，簡直是杯水車薪，根本撐不住！」家庭的財務狀況逐漸拉警報，迫使他們必須嚴肅重新評估退休後的各項支出。克彦直言雖然郵輪之旅的回憶無價，但他們對未來的長照需求感到焦慮，深怕財務會難以負荷。他想起旅程中在船上認識的富豪夫婦，兩人靠不動產收益過活，已三度環遊世界。當下才領悟到別人的經濟根基跟自己天差地遠，自己根本是一次性梭哈所有積蓄。為了減輕經濟重擔，春江現在只好在附近的老年中心打零工，每週工作3天。

退休金規劃要注意哪些事項？

對此，專家則特別叮嚀退休人士，退休收入結構仰賴年金與個人儲蓄，所以要花大錢之前，一定要精算清楚未來的醫藥費、長照費和物價變動，才能在追求夢想和確保安穩生活間找到最佳的平衡點。

更多鏡週刊報導
養一隻狗花掉400萬！　35歲啃老女「以狗為名」狠榨老父一半退休金
靠政府預算能救退休金？　「想想論壇」2文分析：年金制度更動應步步為營
擁2100萬存款月退俸5萬元　他躺平過日卻為一事「每天活在地獄裡」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 0084 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊／AAA開演！　張員瑛嗲音中文開場
新莊BMW暴衝猛撞雙載機車！再衝美食廣場人群　2傷1命危
直擊／IU壓軸！　平口長裙驚艷現身
獨家直擊／朴寶劍繞場暖哭！　唯一藝人站起來給拍
直擊／白到發光！　舒華本人激瘦現身
23頁毀滅簡報！實況主遭爆「輪迴式性騷」：女生全裸也沒怎樣
獨家直擊／女王駕到！張員瑛絕美禮服登場　戒指突噴飛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國爆買投資房地產　高市早苗決定出手整治！分析「潤日」理由

巴西機場「停機坪大火」！濃煙吞噬整架飛機　169乘客跳梯逃生

烏克蘭兒童遭俄綁架「送去北韓思想教育」！　恐怖洗腦營地曝

紐時：川普新版《國家安全戰略》大不同　「利益優先」不談民主

夫妻慶祝退休「梭哈」百萬環遊世界圓夢　半年後下場悽慘後悔了

Netflix砸2.25兆併購華納兄弟！　美兩黨議員批「反壟斷惡夢」

小泉質疑中國「別有用心」！飛彈計畫3年前就訂　為何現在才跳腳

劍指中國！川普2.0國安戰略「反對改變現狀」　日媒：力阻中國稱霸

白袍淫魔！英38歲醫「5年性侵38病患」　多名被害人未滿13歲

爆警告烏克蘭「恐被川普背叛」　馬克宏否認：歐美不存在不信任

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

中國爆買投資房地產　高市早苗決定出手整治！分析「潤日」理由

巴西機場「停機坪大火」！濃煙吞噬整架飛機　169乘客跳梯逃生

烏克蘭兒童遭俄綁架「送去北韓思想教育」！　恐怖洗腦營地曝

紐時：川普新版《國家安全戰略》大不同　「利益優先」不談民主

夫妻慶祝退休「梭哈」百萬環遊世界圓夢　半年後下場悽慘後悔了

Netflix砸2.25兆併購華納兄弟！　美兩黨議員批「反壟斷惡夢」

小泉質疑中國「別有用心」！飛彈計畫3年前就訂　為何現在才跳腳

劍指中國！川普2.0國安戰略「反對改變現狀」　日媒：力阻中國稱霸

白袍淫魔！英38歲醫「5年性侵38病患」　多名被害人未滿13歲

爆警告烏克蘭「恐被川普背叛」　馬克宏否認：歐美不存在不信任

《慾望城市》莎曼珊4度結婚！嫁小15歲工程師男友　婚禮僅12人參加

嘉義游泳教練超噁！傳不雅訊息性騷女學生　手機搜出一堆裸照

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

林佳龍午宴日台交流會長隅修三 盼台日加速推動簽署EPA

直擊／AAA開演！張員瑛嗲音中文開場：準備好了？李俊昊紳士拿水全被拍

美籍殺人分屍魔服刑「Catfish」辱獄警還吐口水　判無期再多1罪

47年前老版人民幣「1元女孩」是她

AAA紅毯主持人「流利切換4國語言」！　9年前曾任金鐘翻譯受矚目

「北投關渡王」遺孀漢嫂駕700萬賓士墜海亡　12／21舉行告別式

陸官媒：封得住小紅書，封不住真相

【職場如戰場】動物園陸龜掀翻同事　想再翻被工作人員拖走XD

國際熱門新聞

日週刊再爆：川普與高市通話時「措辭辛辣」！

川普簽《台灣保證法案》　美前外交官揭真正目的

Netflix收購華納！　影迷影響一次看

川普版《國安戰略》：不支持改變台海現狀

北韓高官「偷揪歡樂組」開淫趴！無視金正恩

鄭麗文接受紐時專訪：時間不站在台灣這邊

「大叔館長」被槓鈴壓胸1下　起身後倒地身亡

美《國安戰略》重視台灣　要求日韓漲軍費

39歲陸男「砍死日本女同事」！持刀狂刺臉

美股收紅近高點　台積電ADR漲0.61％

美對中制裁、重大出口管制喊卡　原因曝光

東京若爆規模7地震　1.8萬人死亡

宏國大選「親台候選人」微幅領先　華府密切關注

3寶爸崩潰！驗DNA才知「養別人小孩6年」

更多熱門

相關新聞

美知名掃地機器人欠陸代工廠超25億元

美知名掃地機器人欠陸代工廠超25億元

美國消費機器人巨頭iRobot被曝陷入嚴重財務危機。截至11月24日，該公司欠的大陸深圳代工廠杉川機器人超3.5億美元，折合人民幣約25億元，而其現金儲備僅剩2480萬美元，已處於技術性破產邊緣，雙方正在協商後續還款方式。

他存2400萬元退休　「誤判情勢」求給兼職

他存2400萬元退休　「誤判情勢」求給兼職

賴清德：預期經濟成長率創15年來新高　今明兩年通膨將趨緩

賴清德：預期經濟成長率創15年來新高　今明兩年通膨將趨緩

國光客運3度欠薪　公路局開罰9萬、評估停駛2路線

國光客運3度欠薪　公路局開罰9萬、評估停駛2路線

聯準會紀錄分歧！12月降息機率跌破4成　市場緊盯今晚就業報告

聯準會紀錄分歧！12月降息機率跌破4成　市場緊盯今晚就業報告

關鍵字：

退休生活郵輪旅遊財務危機醫療費通膨

讀者迴響

熱門新聞

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

Joeman新女友「醫美前」舊照流出 　和現在判若兩人

全台第3家「島語」12/29開幕

塑膠微粒在全身跑透透！醫師教3排毒方式

阿公阿嬤溜滑梯上演活春宮！分別遭拘役40、25日

他買交換禮物「小到看不清楚」　網驚：增值又實用

水產店老闆偷吃花店闆娘！自豪：入珠最大顆

24歲警遭撞命危　總統府：祈願一切平安

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

中山變態男連抓8女屁股！光頭哥霸氣壓制

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

楓葉姐姐GG？抖音正式下令「嚴禁過度美顏」

曾為愛消失歌壇　51歲玉女歌手現蹤瑞士美成這樣！　

目睹鼎泰豐「大型雙標現場」震驚了　OL喊：下次講英文

更多

最夯影音

更多
遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退
等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面