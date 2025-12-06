夫妻慶祝退休「梭哈」百萬環遊世界圓夢　半年後下場悽慘後悔了

圖文／鏡週刊

日本一對年屆花甲的夫妻退休後決定完成畢生環遊世界的夢想，豪擲近950萬日圓（約新台幣190萬元），報名了3個月的世界豪華郵輪行程，航跡遍布亞洲、中東、歐洲和美洲。郵輪上的美食佳餚、精彩表演和豐富的岸上觀光，讓這對歷經多年辛勞的老夫妻開心不已，直呼這是「給自己最極致的獎勵」。然而，這趟夢幻旅程結束回國後，現實生活卻讓他們開始感到後悔。

日本網站《THE GOLD ONLINE》報導，日本神奈川縣68歲的齋藤克彦（皆化名）與65歲妻子春江，過去為了工作和養育孩子，夫妻倆根本沒有閒錢出國逍遙。如今房貸還清，手頭握有約3000萬日圓（約新台幣603萬元）的存款，便決心趁著身子硬朗時勇敢逐夢。不料，旅程結束不到半年，他們的生活品質就因為醫療費用和通膨壓力而急遽下降。

退休後財務壓力來源有哪些？

春江起初只是為了例行的小毛病去醫院報到，誰知道後來治療項目越來越多，每個月光是醫藥費就花費5萬日圓（約新台幣1萬元）。若不幸需要住院治療，額外的交通、伙食等衍生也會進一步增加。除了健康上的挑戰，老舊的住所也開始出現問題，像是水管老化和熱水器故障都需要維修，甚至還必須依照規定進行長照住宅改善工程，都是一筆又一筆的沉重開銷。

退休金為何不夠花？

雪上加霜的是，從2024年起，日本通膨來勢洶洶，食品、電費和瓦斯費全面飆漲。齋藤夫婦只能唉聲嘆氣表示，「誰能想到物價能漲到這種程度？每個月那21.5萬日圓（約新台幣4.3萬元）的退休金，簡直是杯水車薪，根本撐不住！」家庭的財務狀況逐漸拉警報，迫使他們必須嚴肅重新評估退休後的各項支出。克彦直言雖然郵輪之旅的回憶無價，但他們對未來的長照需求感到焦慮，深怕財務會難以負荷。他想起旅程中在船上認識的富豪夫婦，兩人靠不動產收益過活，已三度環遊世界。當下才領悟到別人的經濟根基跟自己天差地遠，自己根本是一次性梭哈所有積蓄。為了減輕經濟重擔，春江現在只好在附近的老年中心打零工，每週工作3天。

退休金規劃要注意哪些事項？

對此，專家則特別叮嚀退休人士，退休收入結構仰賴年金與個人儲蓄，所以要花大錢之前，一定要精算清楚未來的醫藥費、長照費和物價變動，才能在追求夢想和確保安穩生活間找到最佳的平衡點。

