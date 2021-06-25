運將開車嗨看A片！「一路沒停」正妹乘客嚇歪：他說在聽歌

▲計程車司機看A片。（圖／看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

吉林長春市一名正妹日前在乘坐計程車時，驚見司機正津津有味的一邊開車一邊看A片。坐在副駕的她當場嚇得不敢動，馬上偷偷聯繫了男友在目的地等候。到達後，男友也用手機錄下了，司機嗨看影片的證據。對此，司機事後尷尬稱，自己是在聽歌。

事發於21日下午，根據乘客男友投訴，事發當天，女友在乘坐一輛計程車時，車輛上全程播放著A片。他拍到的影片顯示，事發的車上，確實正在播放著一段衣著暴露的女子影片。

男友怒斥，「（我女友）給我發微信，說她挺害怕的，司機一直放那種影片，我提前下樓等著接她了，司機後來卻說這個是歌。」

▲涉事公司開除司機。（圖／看看新聞）

6月23日下午，該計程車所屬公司表示，在接到舉報後，企業已經第一時間暫停了涉事計程車的營運。

涉事司機辯稱，「當時街上有個人買USB，當時在播放一首歌，我覺得挺好聽就買了一個，也不知道那USB裡面有什麼內容，事發時開車聽歌，我也沒看螢幕，到目的地才看見，確實做得不好，跟那位乘客說一句對不起。」

目前，執法部門接到了相關舉報，並且介入了調查，當天，計程車企業也表示，將同時就乘客投訴內容進行報警處理。