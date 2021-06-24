　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

南投防疫小黃上路！　接送居家隔離檢疫、篩檢陽性者就醫　

▲南投縣政府推出防疫計程車服務，供有需求的民眾預約搭乘。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府推出防疫計程車服務，供有需求的民眾預約搭乘。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

隨疫情升溫、確診人數不斷增加，南投縣政府即起推出防疫計程車隊服務，提供防疫接送，凡是居家隔離、居家檢疫、快篩陽性者，有就醫需求就可撥打1922免費防疫專線，透過縣府衛生局預約防疫計程車；衛生局表示，防疫計程車屬專車專用模式，由衛生局、民政處統一調派，不載運一般乘客。

為落實防疫計程車感控措施，縣府衛生局今天上午辦理「防疫計程車載送個案個人防護及車輛消毒示範訓練及說明」活動，由衛生局人員指導司機穿脫手套、隔離衣、N95口罩等個人防護裝備，以及載送個案的個人防護和車輛消毒等正確方式和流程，完成教育訓練及實際演練後，正式上線投入防疫接送任務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲南投縣政府推出防疫計程車服務，供有需求的民眾預約搭乘。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府推出防疫計程車服務，供有需求的民眾預約搭乘。（圖／南投縣政府提供）

縣府衛生局解釋，「入住防疫旅館居家檢疫期滿需返家、醫院或集中檢疫所解隔離返家、居家檢疫或隔離有就醫需求、居家或隔離期滿前到院採檢、社區快篩陽性個案返家或前往防疫旅館」等對象，因不得搭乘大眾運輸工具，縣府特別招募防疫計程車負責接送，目前已有4輛計程車和多元計程車加入行列。

▲南投縣政府推出防疫計程車服務，供有需求的民眾預約搭乘。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府推出防疫計程車服務，供有需求的民眾預約搭乘。（圖／南投縣政府提供）

縣府衛生局醫政科長陳淑怡指出，防疫計程車司機讓縣內個案有需求時，能享有便利的交通服務，感謝他們的加入，也希望他們同時做好自我保護，尤其出車前後的消毒，自我健康保護及監測相關紀錄都要確實。

參加訓練的司機表示，平時開計程車時就有認真清潔，加入防疫計程車後，學習用漂白水消毒，包括按順序擦拭、靜置、清洗等，尤其門把、縫隙、客人可能碰觸到的地方都需要更徹底的消毒，過程雖然煩瑣，但為了保護乘客與身邊的人，這些都是必須的，保護好自己，才能保護好乘客與身邊的人。
 

►戴口罩也要保持完美妝容　不脫妝、不讓汗水溶妝

►日月潭17天「變回仙境」縮時影片！美到令人感動...差0.68米滿水位

►男女大學生雙亡畫面曝！副駕車門曾詭異打開　她報平安後赴黃泉

►網瘋傳是真的！企業佛心紓困　南投市、草屯、名間每戶最高領6萬

►戶外辦喪事聚11人罰66萬？　南投衛生局「說條件」：沒遵守就得罰

►南投家祭「警棺材旁蒐證開單」　網轟冷血分局長登門道歉

ET快訊
快訊／高市議員發燒助理與確診者足跡相近！PCR結果出爐
花蓮、南投委託藥業送件買疫苗　陳時中：各大廠傾向跟國家往來
「疫苗施打率」當降級標準？　陳時中回應了
三級延中秋節？　陳時中曝「解封2關鍵」
秘魯祖孫返台爆傳播鏈　起底「Lambda病毒」強襲29國！W
連兩天本土破百！陳時中曝「關鍵原因」：和幾起群聚有關
台中打疫苗後猝死再增3人！　獨居嬤倒浴室亡
陶晶瑩、周子瑜「私下禮貌對話曝光」！揭私交真相：她說我是她偶
影／阿諾實測家用快篩！　詳解3步驟：自己插鼻很難受
秘魯Lambda變種侵台？返台祖孫疑傳5人　陳時中曝最新狀況
陳其邁隔空戰新北恩主公　陳時中回應
連續2日本土破百！屏東突爆「單日+6」　1張圖看全台分佈
增34起疫苗接種後猝死　26件完成解剖「死因曝光」
指揮中心重申「家用快篩指引」　莊人祥：有症狀者不宜使用
單日增6死　90多歲男「PCR陰轉陽」住院1個月往生
今增129例本土「新北54例最多」　各縣市分佈曝光
快訊／又破百！今新增129例本土、另增6死
LIVE／秘魯變種入侵？返台疑傳5人　陳時中最新說明
快篩試劑搶翻！　醫警告「這5種人不適用」

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

亞昕集團身體力行愛台灣！響應桃園市政府防疫募集

紓困4.0精進方案懶人包！取消6月夏季電費　打工族領1萬紓困補助

快訊／高市議員林于凱發燒助理與確診者足跡相近！PCR結果出爐

柯文哲指「北市到9月才恢復正常生活」！陳時中：有些事要繼續努力

花蓮、南投委託藥業送件買疫苗　陳時中重申採購「唯一原則」

「疫苗施打率」當降級標準？陳時中曝「參考指標」：會跟專家討論

三級警戒延中秋節？　陳時中曝「解封2關鍵」才能判斷

快訊／台電員工退休2個月染疫！凌晨發燒確診了　急框列11接觸者

連兩日本土確診又破百！陳時中曝「關鍵原因」：和幾起群聚有關

台中打疫苗後猝死再增3人！獨居嬤倒浴室亡　養護之家住民傳不幸

台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪

呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

逼真！藝術家創「立體食物刺繡」一針一線做出美味料理超療癒～

男扮「CIA防詐部門」整詐騙集團　對方傻眼掛斷！網歪：聲音好性感

高雄女見違停輕按喇叭示意竟遭嗆 惡男亮球棒連踹8次車...她嚇哭報警

賈永婕捐的「救命神器」好神！　感動曝「插管病患起身跳舞」

陳其邁狂轟新北「錯失3次機會」 染疫男跑回高雄...釀7家人確診

亞昕集團身體力行愛台灣！響應桃園市政府防疫募集

紓困4.0精進方案懶人包！取消6月夏季電費　打工族領1萬紓困補助

快訊／高市議員林于凱發燒助理與確診者足跡相近！PCR結果出爐

柯文哲指「北市到9月才恢復正常生活」！陳時中：有些事要繼續努力

花蓮、南投委託藥業送件買疫苗　陳時中重申採購「唯一原則」

「疫苗施打率」當降級標準？陳時中曝「參考指標」：會跟專家討論

三級警戒延中秋節？　陳時中曝「解封2關鍵」才能判斷

快訊／台電員工退休2個月染疫！凌晨發燒確診了　急框列11接觸者

連兩日本土確診又破百！陳時中曝「關鍵原因」：和幾起群聚有關

台中打疫苗後猝死再增3人！獨居嬤倒浴室亡　養護之家住民傳不幸

要去拿外送驚見貓砂盆有「零勞動驚喜」！　媽讚：貼心的孩子

亞昕集團身體力行愛台灣！響應桃園市政府防疫募集

紓困4.0精進方案懶人包！取消6月夏季電費　打工族領1萬紓困補助

牙醫老公高顏值激似韓星　王思平斜槓設計師拍廣告

「驕傲是防疫破口」　黃子哲還原「蓋牌」：北農跟北市府是共犯

《飢餓遊戲》Albee來了！　「邪惡視角」仰臥起坐...好身材全看光

快訊／高市議員林于凱發燒助理與確診者足跡相近！PCR結果出爐

柯文哲指「北市到9月才恢復正常生活」！陳時中：有些事要繼續努力

花蓮、南投委託藥業送件買疫苗　陳時中重申採購「唯一原則」

黑五傳奇持續上演！老鷹連三輪系列戰G1客場奪勝

慶生趴返家！包包驚見藍牙追蹤器　金髮妹嚇瘋急拔電池...網：快報警

生活熱門新聞

中小學今年延至9/1開學

快訊／又破百！今新增129例本土、另增6死

快訊／中華電信光世代傳「大規模斷網」　上萬人哀號

交往3年當聖人！婚後才知「老公蝌蚪GG」

知情人曝：高端EUA審查前16審委換一半

京元電「路上炸滿垃圾山」驚悚畫面曝光！

疫苗死比染疫死更高？他再曝數字

今增129例本土「新北54例最多」　各縣市分佈曝光！

即／大雨夜襲8縣市　全台再灌水一天

仙氣OL打疫苗「2顆大肉包」吸睛　轉頭正面照曝光

北農送貨員發燒仍送貨　女兒證實：爸爸有吃藥

BNT疫苗超難買？苦苓：沒買到只能怪中國

即／恩主公群聚燒高雄　7人確診

台灣「新冠死亡率」全球第一！台科大教授曝原因

更多熱門

相關新聞

京元電下周恢復正常上班遭質疑　公司：已全員採檢「回來的都陰性」

京元電下周恢復正常上班遭質疑　公司：已全員採檢「回來的都陰性」

苗栗縣議員曾玟學今天在臉書貼文質疑，京元電子不顧三級警戒延長，下周就要取消分流恢復正常上班，認為分艙分流是不是做給指揮中心看而已，對此京元電子也回應，確實下周要恢復正常上班，但還是有座分艙分流，人員之間也盡量拉大彼此空間，維持社交距離。

竹市3萬多人打完第一劑　疫苗覆蓋率曝

竹市3萬多人打完第一劑　疫苗覆蓋率曝

10萬紓困貸款名額加碼　承辦銀行、申貸條件QA總整理！

10萬紓困貸款名額加碼　承辦銀行、申貸條件QA總整理！

柯文哲不滿政治攻擊　政院：意見、批評都是為了讓防疫做更好

柯文哲不滿政治攻擊　政院：意見、批評都是為了讓防疫做更好

打工爽拿1萬！上班族傻眼：乖乖繳稅領不到

打工爽拿1萬！上班族傻眼：乖乖繳稅領不到

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫疫情社區感染計程車

讀者迴響

熱門新聞

蒼井空突認「騙了大家20年」沉重謝罪！

中小學今年延至9/1開學

防彈官方IG動態「疑現女生腳、保險套」　粉絲氣瘋

快訊／打工族領1萬元補貼6／28開放上網申請　流程規定一次看懂！

曾國城一家玩「拉密」豪宅內部曝光

Face ID再見了！iPhone 13最新爆料　郭明錤：將配備螢幕下Touch ID

快訊／又破百！今新增129例本土、另增6死

億萬富豪接愛女回家！慘被90噸打樁機壓爛亡

53歲阿伯約砲猝死　禮儀師：已三度來這收屍

上廁所14秒就中鏢！女子無罩害153人確診

賈永婕公開PAPR捐贈名單！周子瑜生日捐50台

快訊／打工族確定領1萬補助　無雇主領隊補貼3萬

男歌手「到丫頭店裡應徵打工」！

快訊／紓困精進方案搶先看　自營業、無一定雇主最高領3萬

快訊／三級警戒持續！　政院將取消六月夏季電費計算

更多

最夯影音

更多
台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪

台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪
呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」

呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面