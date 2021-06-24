南投防疫小黃上路！　接送居家隔離檢疫、篩檢陽性者就醫　

▲南投縣政府推出防疫計程車服務，供有需求的民眾預約搭乘。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

隨疫情升溫、確診人數不斷增加，南投縣政府即起推出防疫計程車隊服務，提供防疫接送，凡是居家隔離、居家檢疫、快篩陽性者，有就醫需求就可撥打1922免費防疫專線，透過縣府衛生局預約防疫計程車；衛生局表示，防疫計程車屬專車專用模式，由衛生局、民政處統一調派，不載運一般乘客。

為落實防疫計程車感控措施，縣府衛生局今天上午辦理「防疫計程車載送個案個人防護及車輛消毒示範訓練及說明」活動，由衛生局人員指導司機穿脫手套、隔離衣、N95口罩等個人防護裝備，以及載送個案的個人防護和車輛消毒等正確方式和流程，完成教育訓練及實際演練後，正式上線投入防疫接送任務。

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▲南投縣政府推出防疫計程車服務，供有需求的民眾預約搭乘。（圖／南投縣政府提供）

縣府衛生局解釋，「入住防疫旅館居家檢疫期滿需返家、醫院或集中檢疫所解隔離返家、居家檢疫或隔離有就醫需求、居家或隔離期滿前到院採檢、社區快篩陽性個案返家或前往防疫旅館」等對象，因不得搭乘大眾運輸工具，縣府特別招募防疫計程車負責接送，目前已有4輛計程車和多元計程車加入行列。

▲南投縣政府推出防疫計程車服務，供有需求的民眾預約搭乘。（圖／南投縣政府提供）

縣府衛生局醫政科長陳淑怡指出，防疫計程車司機讓縣內個案有需求時，能享有便利的交通服務，感謝他們的加入，也希望他們同時做好自我保護，尤其出車前後的消毒，自我健康保護及監測相關紀錄都要確實。

參加訓練的司機表示，平時開計程車時就有認真清潔，加入防疫計程車後，學習用漂白水消毒，包括按順序擦拭、靜置、清洗等，尤其門把、縫隙、客人可能碰觸到的地方都需要更徹底的消毒，過程雖然煩瑣，但為了保護乘客與身邊的人，這些都是必須的，保護好自己，才能保護好乘客與身邊的人。



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