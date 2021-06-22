公車駕駛未列接種　運將氣「政府寧丟疫苗不給打」染疫雙北恐崩

▲中央流行疫情指揮中心22日表示，7月1日「第七類」優先接種，包括保母、北北基桃計程車司機、國道客運司機等。（圖／記者陳弘修攝）

記者黃宥寧／台北報導

中央流行疫情指揮中心22日表示，7月1日起將擴大納入多個族群到「第七類」優先接種，當中包括，幼兒園，北北基桃計程車司機、外送員、貨運司機及國道客運司機等。跑雙北市區公車的C姓司機，不滿公車駕駛竟未被列入，向《ETtoday新聞雲》爆氣表示，「倘若1名司機染疫，搭乘民眾接力下去，傳染力道極大，屆時雙北疫情必崩盤，誰來收尾？」

▼ 跑雙北市的C姓司機氣憤表示，第七類增加國道司機可接種疫苗，那跑市區司機難道沒染疫疑慮嗎。（圖／民眾提供）

任職中興大業巴士的C姓司機表示，他行駛路線為新北市深坑區出發，終點為台北市信義區，1天跑8趟，單趟為75分鐘。他忿忿不平表示，22日CDC公佈施打疫苗名單，竟沒有跑市區的公車司機！他認為搭乘民眾或許有「偽陰性」或「偽陽性」，這染疫風險機率極大，但施打疫苗類別卻沒有將公車司機列入最先施打名單中。

他認為「醫護人員如果是疫情把關的根、軍公教是國家的人，那公車司機呢？」他也直言，若有一位公車司機染疫，這一天當中會接觸多少民眾？這些民眾回家再接力傳染，傳染力道之大，屆時雙北防疫崩盤，試問誰來收尾？

他也點出，每天上路的司機上千人，卻沒有被重視。雖然明白這不是公司能解決，卻只能無奈搖頭「政府寧願將沒有施打完畢的疫苗丟掉，也不願施捨給司機」最後更痛批「這就是防疫破口！」

對此，中興大業巴士回應，兩週前已經將所有司機名單及技工等名單造冊提交，公車工會也將會極力再爭取，盼政府能將市區司機納入優先施打疫苗的範圍內，保障司機們安全。

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