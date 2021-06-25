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新北優質南瓜正值產季　淡水農會推「防疫組合包」宅配到府

▲新北淡水優質南瓜正值產季 農會推「防疫組合包」宅配到府。（圖／新北市農業局提供）

▲新北優質南瓜正值產季，淡水農會推「防疫組合包」宅配到府。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

淡水區為新北市最大的南瓜產區，產量逾100萬公斤，隨著新冠肺炎疫情進入三級警戒，淡水區農會改變南瓜產季推廣方式，透過契作、團購及網路行銷，強化當地、當季優質南瓜推廣，配合新北市政府「美味農業得來速」政策，推出南瓜優惠價回饋在地民眾，並提供預約店外快速取貨服務，同時也推出3款南瓜防疫組合包500元宅配到府，讓民眾不僅安心購買減少人群接觸。

農業局指出，每年5月至6月正是淡水栗子南瓜盛產期，淡水地區因鄰近大屯山系，土壤富含礦物質、水源乾淨無污染，造就優良的南瓜品質及產量，不僅口感及風味佳，甜度更可達14度以上，為協助農民銷售並推廣在地南瓜。淡水區農會於每年6月中旬舉辦全國大南瓜比賽，本次大南瓜比賽雖因防疫部署取消。

▲新北淡水優質南瓜正值產季 農會推「防疫組合包」宅配到府。（圖／新北市農業局提供）

▲各項南瓜加工商品是由高忠總幹事帶領淡水農會研發推廣。

農業局表示，因應栗子南瓜產季進入尾聲，並回饋淡水在地鄉親，淡水區農會超市將在6月25日於淡水農會超市粉絲團上推出2顆栗子南瓜組合（約4台斤）得來速預購活動，每組原價300元，特價只要229元，另外還加贈滬尾南瓜調和米粉1包，預購限量50組，想搶便宜的在地民眾千萬不要錯過。

除了超市預約快取的限量優惠外，農會也推出防疫宅配到府服務，提供優惠價格的南瓜各式加工商品、3款防疫組合包和5斤裝栗子南瓜禮盒讓民眾輕鬆選購，只要動動手指填寫網路訂單，匯款完成後就能品嘗到這些南瓜好料。

▲新北淡水優質南瓜正值產季 農會推「防疫組合包」宅配到府。（圖／新北市農業局提供）

▲2粒裝「栗子南瓜禮盒」不論是送禮或在家自煮都適合。

淡水區農會總幹事高忠表示，今年雖然受到新冠肺炎疫情影響，大南瓜比賽暫停辦理，但農會與市府密切合作協助農友拓展南瓜銷售通路，除網路行銷與團購外，本年度經市府媒合義美食品契作採購本區1萬斤優質栗子南瓜；為回饋民眾對本區農友的支持，特別在產季末推出最終檔栗子南瓜相關優惠，所販售的南瓜商品都是由農會嚴格把關，也請民眾安心選購。

農業局長李玟表示，因應新冠肺炎疫情，農業局推出「美味農業得來速」政策，與新北市轄內各農會合作串聯，推出各具特色的團購商品，除了當季的南瓜、綠竹筍及有機蔬菜外，也包含五穀雜糧及各式加工商品，還可以讓民眾預約快取減少接觸，部分農會還提供宅配到府的服務，就是希望朋友在疫情期間能夠宅在家、健康自煮，也歡迎大家多多選購。購買淡水南瓜及南瓜加工商品，請洽「淡水區農會超市」或「美味農業得來速」網站。

▲新北淡水優質南瓜正值產季 農會推「防疫組合包」宅配到府。（圖／新北市農業局提供）

▲南瓜加工商品防疫組合包（每款含運費皆500元），讓民眾宅在家也能吃得安心。

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