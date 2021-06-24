快訊／陳其邁猛轟恩主公疫調不實　新北衛生局：尊重醫院的說明

記者羅婉庭／新北報導

高雄市昨增加9例確診個案，其中指標個案的感染源與三峽恩主公醫院內群聚有關，市長陳其邁緊咬新北市沒做好疫調，才導致2個家庭共7人染疫。對此，衛生局長陳潤秋指出，那段時間是台灣疫情最嚴重的，醫院非常辛苦，感謝他們在第一線付出，院方這兩日都提出詳細的說明，市府尊重院方的說明。

▼新北市三峽恩主公醫院挨轟疫調不實致高市家庭染疫。（圖／記者呂佳賢攝）

至於日後是否修正作法，陳潤秋表示，無論過去還是將來，大家都會按照CDC的指示來做，只要有新的確診個案，都會疫調。

恩主公醫院院長吳志雄昨日在第一時間表示，院內5月29日出現第一名確診病患，當時按照CDC的規範「第一圈接觸者」進行匡列，包含接觸15分鐘且沒做好防護的密切接觸者，因此匡列了醫護同仁跟隔壁床的病人；但高雄這位病人（案14359）是在確診者「隔壁房的隔壁房」，沒有任何接觸，加上又是在首位病人確診的前一天出院（5月28日），因此沒有匡列，新北市衛生局也沒有針對這位病人做疫調。

恩主公醫院強調，當時是依照中央指揮中心的SOP進行匡列，也經由疾管署核定，且SOP就是當時擔任行政院副院長的陳其邁自己訂的。

▼新北衛生局長陳潤秋指尊重恩主公醫院院方聲明。（圖／翻攝直播）